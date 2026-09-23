Παράταση συμβάσεων εργασίας στον Δήμο Τριφυλίας

Η παράταση των συμβάσεων γίνεται από τις 24 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2027 και αφορά 9 εργαζόμενους. Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, οι συμβασιούχοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μετά την λήξη της σύμβασής τους εκτός αν υπάρξει εκ νέου παράταση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ενώ θα μπορούν θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες, κατόπιν εντολής Δημάρχου ή αρμοδίων Αντιδημάρχων.

Κ.Μπ.