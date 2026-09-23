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Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 17:47

Παράταση συμβάσεων εργασίας στον Δήμο Τριφυλίας

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Παράταση συμβάσεων εργασίας στον Δήμο Τριφυλίας

Navarino Agora

Την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, του προγράμματος 55-67 για ακόμη ένα έτος αποφάσισε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Η παράταση των συμβάσεων γίνεται από τις 24 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2027 και αφορά 9 εργαζόμενους.  Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, οι συμβασιούχοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μετά την λήξη της σύμβασής τους εκτός αν υπάρξει εκ νέου παράταση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ενώ  θα μπορούν θα απασχοληθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες, κατόπιν εντολής Δημάρχου ή αρμοδίων Αντιδημάρχων.

Κ.Μπ.

 

 

Κατηγορία Δήμοι
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