Αναγνώριση και τα αυτονόητα που δικαιούται

Ημουν από αυτούς που πίεζαν, ενοχλούσαν κι ασκούσαν κριτική που ο σημαντικός δρόμος Νέα Κορώνη – Χωματερό είναι σε κακή κατάσταση για χρόνια, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων τοπικών αρχών και την υλοποίηση ουσιαστικού έργου βελτίωσής του.

Γι’ αυτό οφείλω να πω μια καλή κουβέντα, που επιτέλους, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δρομολόγησε της διαδικασίες και προχθές Δευτέρα υπογράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη βελτίωση της οδού σύνδεσης των επαρχιακών οδών 9ης και 13ης, τμήμα Νέα Κορώνη – Χωματερό.

Συμβολή στο έργο είχαν και οι Δήμοι Μεσσήνης και Πύλου – Νέστορος.

Οπως αναφέρθηκε, ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και τη σύνδεση προορισμών της νότιας Μεσσηνίας.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι “ένα έργο που η τοπική

κοινωνία περίμενε για χρόνια περνά πλέον στην υλοποίηση”, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση

θα βελτιώσει την ασφάλεια και τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Ο δρόμος αυτός είναι σημαντικός, γιατί ενώνει την Ανατολική Πυλία, το Πεταλίδι, τους Χράνους, τον Αγιο Ανδρέα και τη Λογγά με τη Φοινικούντα. Είναι ο δρόμος που φέρνει πιο κοντά τους επισκέπτες της Μεσσηνίας, από τον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” και το διεθνές αεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, στη Φοινικούντα και τη Μεθώνη, δύο δημοφιλείς προορισμούς του τόπου μας.

Για να έχει αντίκρυσμα αυτό το έργο πρέπει, επιτέλους, να ολοκληρωθεί και το πολύπαθο τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι, με την παράκαμψη Πεταλιδίου στον αρχαιολογικό χώρο. Να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη σήραγγα. Η περιοχή δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις και ...απρόοπτα.

Κι επειδή υπάρχει και η περιοχή της Κορώνης που εξακολουθεί να είναι ριγμένη σε έργα υποδομών και σύνδεσης – πρόσβασης, η περιφερειακή αρχή οφείλει να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Να κινήσει τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης για την παράκαμψη του Χαρακοπιού και με συνέπεια να τις φέρει σε πέρας.

Ο κόσμος της ΝΑ Πυλίας αναγνωρίζει τη θετική εξέλιξη και περιμένει τα καλά νέα να έχουν συνέχεια. Γιατί η περιοχή δικαιούται τα αυτονόητα, που δεν έχουν γίνει ακόμα.