Εκδήλωση στην Κορώνη για τη Μεσογειακή Διατροφή

Η Κορώνη βρίσκεται στο επίκεντρο της Μεσογειακής Διατροφής και την πρώτη μέρα του Οκτώβρη φιλοξενεί μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη διατροφική κληρονομιά, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις που συνδέουν τους ανθρώπους και τους τόπους της.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ. στο λιμάνι της Κορώνης η ιστορία θα συναντηθεί με το κοινό σε μια ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει ο δήμος Πύλου – Νέστορος και φιλοδοξεί να δώσει στη Μεσογειακή Διατροφή τον χώρο που της αξίζει, στο κέντρο της πόλης και γύρω από ένα μεγάλο, συμβολικό τραπέζι.

Πρόκειται για την 16η Διακυβερνητική Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Μεσογειακής Διατροφής της UNESCO, με Πρέσβειρα την Κορώνη για το 2026 που φιλοξενεί εκπροσώπους από διαφορετικές γωνιές της Μεσογείου.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με live cooking από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας-Messinia Forum, με πιάτα που αναδεικνύουν τις πρώτες ύλες και τις γεύσεις της Μεσογείου. Τοπικά προϊόντα, γαστρονομικές παραδόσεις και σύγχρονες δημιουργίες θα συναντηθούν μπροστά στο κοινό, δίνοντας μορφή και γεύση σε όσα κάνουν τη Μεσογειακή Διατροφή έναν μοναδικό τρόπο ζωής.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρουν οι εκπρόσωποι της Μεσογειακής Διατροφής, μέσα από χαιρετισμούς, ομιλίες και παρουσιάσεις.

Άνθρωποι από διαφορετικές γωνιές της Μεσογείου θα βρεθούν στην Κορώνη για να μοιραστούν εμπειρίες και να μιλήσουν για τη δική τους σχέση με αυτή την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

“Γιατί η Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι μόνο ελαιόλαδο, σιτάρι, κρασί, φρούτα και λαχανικά. Είναι η παρέα γύρω από το τραπέζι. Είναι η φιλοξενία, η εποχικότητα, η γνώση του παραγωγού. Είναι ένας τρόπος να ζεις και να μοιράζεσαι. Και η Κορώνη έχει τη δική της θέση σε αυτή την ιστορία. Ως μία από τις Εμβληματικές Κοινότητες της Μεσογειακής Διατροφής και με την Προεδρία της UNESCO για το 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κοινής προσπάθειας να παραμείνει αυτή η κληρονομιά ζωντανή, σύγχρονη και κοντά στους ανθρώπους. Η 1η Οκτωβρίου είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρεθούν στην Κορώνη και να συμμετάσχουν σε μια βραδιά όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία και η τοπική ταυτότητα συνομιλεί με ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Στις 19.30, στο Λιμάνι της Κορώνης, το τραπέζι της Μεσογειακής Διατροφής στρώνεται για όλους”, αναφέρει ο δήμος Πύλου – Νέστορος.

Για την σπουδαία αυτή εκδήλωση με επίκεντρο τη μεσογειακή διατροφή ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε: «Η προεδρία της Κορώνης για το 2026 είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τον Δήμο Πύλου- Νέστορος και για τη Μεσσηνία. Αναδεικνύουμε έναν τρόπο ζωής που είναι βαθιά ριζωμένος στον τόπο μας και ταυτόχρονα ενώνει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Την 1η Οκτωβρίου θέλουμε αυτή η γιορτή να γίνει υπόθεση όλων μας, στο Λιμάνι της Κορώνης».