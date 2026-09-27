Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας έγινε στο Λουτράκι

Με περίπου 250 συμμετοχές, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία, πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι το 2ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας, Ασθενών και Φροντιστών «Μαζί για τη Ζωή».

Το συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, το Επιμελητήριο Κορινθίας και τον φορέα «ΕΞελίσσω», με τη συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αιματολογικών και ογκολογικών νοσημάτων, οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη δημόσια υγεία, τη διατροφή, τη φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ανακουφιστική φροντίδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ώστε τα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης να φτάνουν σε περισσότερους πολίτες.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, με δυνατότητα λήψης δείγματος στοματικού επιχρίσματος για υποψήφιους εθελοντές δότες. Το KIDS SAVE LIVES πραγματοποίησε διαδραστική εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη βασική υποστήριξη της ζωής (BLS), ενώ το Νοσοκομείο Κορίνθου διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία.

Στην έναρξη, εκ μέρους του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Αναστάσιος Γκιολής. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθηνά Ζυγά, η αντιπεριφερειάρχης Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Λουζιώτης.

Η διοργάνωση αποτελεί συνέχεια του πρώτου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το 2025 στο Γύθειο, με στόχο να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, ασθενών και φροντιστών γύρω από την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αιματολογικών και ογκολογικών νοσημάτων.