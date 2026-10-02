Δήμος Καλαμάτας: Γιορτή στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (βίντεο)

Γιορτή στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) οργάνωσε χθες ο Δήμος Καλαμάτας με μέριμνα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.

Η εκδήλωση είχε στόχο να τιμήσει τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας και να αναδείξει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής επαφής και της ανθρώπινης επικοινωνίας σε κάθε στάδιο της ζωής.

Απευθυνόμενος στους ηλικιωμένους, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης είπε “σας θέλουμε γερούς και δυνατούς, θέλουμε να μεγαλώσετε και τα εγγόνια σας, που τα αγαπάτε διπλά. Μπορείτε και δημιουργείτε. Είναι μια περίοδος της ζωής σας, που πρέπει να την απολαύσετε”.

Παρατήρησε, απευθυνόμενος και στις εργαζόμενες του ΚΗΦΗ, ότι “οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν μόνοι τους, θέλουν φροντίδα. Να βοηθήσουμε τον διπλανό μας, που έχει ανάγκη. Να κάνετε ό,τι καλύτερο και περισσότερο μπορείτε”.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το ΚΗΦΗ μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους ηλικιωμένους και προέτρεψε όποιον έχει ανάγκη να ενημερώσει την Υπηρεσία και να φέρνει τον άνθρωπό του στο Κέντρο για κάποιες ώρες.

Οσον αφορά το ζήτημα των μετακινήσεων των ηλικιωμένων που τέθηκε, ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έχει υποσχεθεί να παραχωρήσει ένα όχημα γι’ αυτές τις μετακινήσεις.

Ο πρόεδρος του “Διοκλή” Ιάκωβος Περρωτής ευχήθηκε στους ηλικιωμένους να περνούν καλά και διαβεβαίωσε πως ο Δήμος θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, για να κρατάει την Τρίτη Ηλικία ανθηρή.

Εκπρόσωπος της Α’ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας επισήμανε ότι η Τρίτη Ηλικία δίνει σημαντική κοινωνική και οικονομική βοήθεια, βοηθάει παιδιά κι εγγόνια.

Στο πλαίσιο της γιορτής, μέλη από την ομάδα χορού της Α’ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού παρουσίασαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα.

Γ.Σ.