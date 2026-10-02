Υπογραφή σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας

Το έργο που υλοποιείται από τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, προβλέπει ενεργειακό εκσυγχρονισμό του κτηρίου, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές, στεγανοποιήσεις, διαμορφώσεις κλπ.
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2026 13:50
Υπογραφή σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση Δικαστικού Μεγάρου ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου υπογράφεται στην Καλαμάτα, παρουσία υπουργών, η σύμβαση με τον ανάδοχο για το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης, προϋπολογισμού 4.792.000 ευρώ.
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