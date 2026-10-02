Υπογραφή σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου υπογράφεται στην Καλαμάτα, παρουσία υπουργών, η σύμβαση με τον ανάδοχο για το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης, προϋπολογισμού 4.792.000 ευρώ.