Γεύσεις Καλαμάτας στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, η γαστρονομική κληρονομιά και τα τοπικά προϊόντα της Καλαμάτας θα αποτελέσουν την αφορμή για μια μοναδική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος Καλαμάτας επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους της, γιατί αξίζει κάποιος ή κάποια να επισκεφτεί, να ζήσει και να γευτεί την Καλαμάτα και τον γαστρονομικό πλούτο της Μεσσηνίας και μάλιστα, με την ευκολία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στον καταπράσινο κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜΘ), στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 68, θα διοργανωθεί μια ειδική βραδιά παρουσίασης του προορισμού, αλλά και των τοπικών προϊόντων της Καλαμάτας. Θα ακολουθήσουν γευσιγνωσία Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου και δοκιμές με τοπικά εδέσματα και κρασί, υπό την καθοδήγηση ειδικών και έμπειρων στελεχών της γαστρονομίας.

Το κοινό που θα αποτελείται από πρεσβευτές της τοπικής γαστρονομίας, σεφ, επιδραστικούς influencers και στελέχη της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει βότανα και κρασί, ΠΟΠ εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και ελιές, λαλάγγια και Σφέλα ΠΟΠ Καλαμάτας, σύκα, μέλι και παστέλι.

Οι γεύσεις και τα αρώματα της γαστρονομικής κουλτούρας της Μεσσηνίας θα αποτελέσουν τον οδηγό για ένα ταξίδι στη Μεσσηνιακή γη και στην πλούσια σε προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες Καλαμάτα.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα προηγηθούν συναντήσεις και συνεντεύξεις των εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας με δημοσιογράφους των τοπικών μέσων επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Καλαμάτας έχει προσκληθεί να παρακολουθήσει διάφορα υπερ-τοπικά φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπως το Olympic Day Park του ΦΟΔΣΑ και του Δήμου Θέρμης ή το Kidot Φεστιβάλ που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-Helexpo, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα συμπράξεων και συνδιοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων στην πόλη της Καλαμάτας.