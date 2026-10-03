Παρουσίαση βιβλίου της Μεσσήνιας Πηνελόπης Λαμπούση στην Πάτρα

Την παρουσίαση του βιβλίου της Πηνελόπης Λαμπούση «Αλφαβητικές Πολιτείες» οργανώνουν οι εκδόσεις «Το Δόντι» σήμερα Σάββατο (3/10), στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 42, 3ος όροφος).

Πρόκειται για ένα βιβλίο με 24 διαδρομές λόγου και τέχνης, μέσα από τις οποίες η συγγραφέας προσεγγίζει τον κόσμο των λέξεων, συνδυάζοντας τη φιλολογική της ματιά με την προσωπική γραφή και την αγάπη της για τη γλώσσα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, η φιλόλογος και συγγραφέας Μαρία Πετροπούλου και η ψυχολόγος – συστημική ψυχοθεραπεύτρια Εφη Σταυροπούλου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο φιλόλογος, PhD, Αλέξανδρος Χάιδας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσική με σαξόφωνο από τον Σταύρο Εισόρα, καθηγητή πνευστών οργάνων.

Η Πηνελόπη Λαμπούση είναι φιλόλογος και συγγραφέας, με ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Πάτρας. Παράλληλα, έχει αναλάβει και τον ρόλο της Προέδρου του Παμμεσσηνιακού Συλλόγου Πατρών «Ο Παπαφλέσσας», συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Μεσσηνιακής παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία. Παρουσιάσεις του βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και στη Μεσσηνία.