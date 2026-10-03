Ωρες κοινής ησυχίας: Τι άλλαξε από 1η Οκτωβρίου

Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου επανέρχονται οι ώρες κοινής ησυχίας, με τους γνωστούς περιορισμούς να αφορούν μουσική, εργασίες, φωνασκίες και γενικότερα δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και ενοχλούν τους κατοίκους.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, κατά τη χειμερινή περίοδο οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30.

Η χειμερινή περίοδος ορίζεται από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Μαρτίου, ενώ από την 1η Απριλίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου ισχύει η θερινή περίοδος.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται εργασίες και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπονται:

Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν μπορούν να αναβληθούν, μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών με ειδική και αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, ιδίως όταν πρόκειται για εργασίες κοινής ωφέλειας.



Η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων ή τηλεοράσεων σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.



Τραγούδια, φωνασκίες, χρήση μουσικών οργάνων και λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων σε δρόμους, πλατείες και γενικά δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.



Θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια κέντρα, αλλά και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο από τους θαμώνες.Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί κ.λπ.



Η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά αυτοκίνητα όταν προκαλεί θόρυβο.



Η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σε στάση.



Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων και συστημάτων ασφαλείας χωρίς να υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία τους.