Λασίθι - Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας: «Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί»

Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου την Ανατολική Κρήτη, που βρίσκεται εν μέσω κακοκαιρίας, η οποία συνεχίζεται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ήταν επί ποδός, χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα Φέρμα, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες ή και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά.

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ