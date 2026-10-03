Τι λένε τα ζώδια σήμερα (3/10)

Κριός

Η αντίθεση του Αρη στον 5ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 11ο οίκο σου φέρνει στο προσκήνιο πάθη, ανταγωνισμούς και απαιτήσεις που δύσκολα συμβιβάζονται. Μια γνωριμία μπορεί να σε συνεπάρει. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ένα θέμα που παρέμενε άλυτο μπορεί να πυροδοτήσει σύγκρουση, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι οι επιθυμίες σου παραμερίζονται. Ενα δημιουργικό σχέδιο συναντά ισχυρές αντιστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αλλάξει η στάση σου απέναντι σε έναν στόχο που μέχρι τώρα σε ενθουσίαζε.

Ταύρος

Με την αντίθεση του Αρη στον 4ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 10ο οίκο σου να ανακινεί θέματα εξουσίας, στο σπίτι και στα επαγγελματικά σου διαμορφώνεται ένα απαιτητικό σκηνικό. Οι απαιτήσεις στη δουλειά μπορεί να συγκρουστούν με τις οικογενειακές σου υποχρεώσεις, δημιουργώντας την αίσθηση ότι όλοι διεκδικούν περισσότερα από όσα μπορείς να προσφέρεις. Συσσωρευμένα παράπονα ενδέχεται να εκφραστούν απότομα, ενώ μια διαφωνία για το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Δίδυμοι

Τα λόγια αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και μια διαφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη αντιπαράθεση. Η αντίθεση του Αρη στον 3ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 9ο οίκο σου φέρνει συγκρούσεις απόψεων, αποκαλύψεις και συζητήσεις στις οποίες κάθε πλευρά επιμένει να επιβάλει τη δική της αλήθεια. Μια πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου ενδέχεται να ανατρέψει όσα πίστευες για ένα πρόσωπο. Στις επαφές με αδέλφια, συγγενείς ή ανθρώπους της καθημερινότητάς σου, παλιές διαφορές μπορούν να επανέλθουν με μεγαλύτερη οξύτητα.

Καρκίνος

Το οικονομικό πεδίο γίνεται αφορμή για διεκδικήσεις, καθώς η αντίθεση του Αρη στον 2ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 8ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά. Μια πληρωμή, ένα έξοδο ή μια διαφωνία για τη μοιρασιά μπορεί να προκαλέσει ένταση με τον/την σύντροφό σου ή κάποιον/α συνεργάτη/ιδα. Αν εξαρτάσαι οικονομικά από άλλους, ενδέχεται να αισθανθείς πιο έντονα τους όρους που συνοδεύουν αυτή τη στήριξη. Παράλληλα, μια διαπραγμάτευση για αμοιβή μπορεί να εξελιχθεί σε αναμέτρηση συμφερόντων.

Λέων

Βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας δυνατής αντιπαράθεσης, με την αντίθεση του Αρη στον 1ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 7ο οίκο σου να ανεβάζει την ένταση στις συνεργασίες σου. Η επιθυμία σου να προχωρήσεις με τους δικούς σου όρους μπορεί να συναντήσει την επιμονή ενός προσώπου που διεκδικεί τον έλεγχο. Αν υπάρχουν παράπονα στη σχέση σου, ενδέχεται να εκφραστούν με ένταση, φέρνοντας στην επιφάνεια ανταγωνισμό. Μια συνεργασία μπορεί επίσης να δοκιμαστεί από απαιτήσεις που θεωρείς υπερβολικές.

Παρθένος

Παρασκηνιακές εντάσεις μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σου, καθώς η αντίθεση του Αρη στον 12ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 6ο οίκο σου αποκαλύπτει πιέσεις που μέχρι τώρα δεν εκφράζονταν ανοιχτά. Ενα φορτωμένο πρόγραμμα, μια απαιτητική ανάθεση ή η συμπεριφορά ενός συναδέλφου μπορεί να εντείνει τον εκνευρισμό σου. Δεν αποκλείεται να μάθεις για κινήσεις που έγιναν χωρίς τη γνώση σου ή να διαπιστώσεις ότι κάποιο πρόσωπο επιχειρεί να σου μεταφέρει δικές του ευθύνες.

Ζυγός

Μια φιλία μπορεί να αποκαλύψει μια πιο ανταγωνιστική πλευρά, με την αντίθεση του Αρη στον 11ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 5ο οίκο σου. Η ανάγκη να συμμετέχεις σε κοινές δραστηριότητες ενδέχεται να συγκρουστεί με τις απαιτήσεις του/της συντρόφου σου, ενώ η ζήλια μπορεί να προκύψει ακόμη και μέσα από μια κοινωνική επαφή. Αν υπάρχει μια νέα γνωριμία, η έλξη γίνεται έντονη, αλλά οι διαφορετικές προσδοκίες περιπλέκουν την εξέλιξή της. Σε μια ομάδα, η διεκδίκηση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει αντιπαλότητες.

Σκορπιός

Οι επαγγελματικές σου φιλοδοξίες συναντούν ισχυρές απαιτήσεις από την προσωπική σου ζωή, καθώς η αντίθεση του Αρη στον 10ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 4ο οίκο σου οξύνει τις διαφορές ανάμεσα σε δουλειά και οικογένεια. Μια εξέλιξη στον χώρο εργασίας μπορεί να αυξήσει τις ευθύνες σου ή να σε φέρει σε σύγκρουση με ένα πρόσωπο εξουσίας. Την ίδια στιγμή, στο σπίτι ενδέχεται να προκύψουν παράπονα για την απουσία σου. Αν υπάρχει ήδη μια διαφωνία για κατοικία ή περιουσία, μπορεί να εκδηλωθεί πιο έντονα.

Τοξότης

Μια είδηση μπορεί να σε βάλει σε θέση έντονης διεκδίκησης. Με την αντίθεση του Αρη στον 9ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 3ο οίκο σου, οι διαφορές στις αντιλήψεις γίνονται πιο δύσκολες και μια συζήτηση μπορεί να αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα. Ενδέχεται να αμφισβητηθούν οι γνώσεις, οι επιλογές ή τα σχέδιά σου, προκαλώντας την ανάγκη να υπερασπιστείς όσα πιστεύεις. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, δημοσιεύσεων ή νομικών διαδικασιών μπορεί να συναντήσουν απαιτητικούς όρους.

Αιγόκερως

Οι οικονομικές δεσμεύσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάρος, με την αντίθεση του Αρη στον 8ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 2ο οίκο σου να φέρνει αντιπαραθέσεις για οφειλές. Μπορεί να εμφανιστεί ένα πρόβλημα που θα περιορίσει τη διαθέσιμη ρευστότητά σου και να προκύψει μια έντονη διαφωνία. Σε μια οικονομική συμφωνία, οι όροι ενδέχεται να γίνουν πιο πιεστικοί, ιδιαίτερα αν η άλλη πλευρά γνωρίζει ότι χρειάζεσαι τη συνεργασία της. Παράλληλα, η αίσθηση ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία σου μπορεί να οξύνει τις αντιδράσεις σου σε θέματα αμοιβής.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου δοκιμάζονται από δυνατές επιθυμίες και αντικρουόμενες απαιτήσεις. Η αντίθεση του Αρη στον 7ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 1ο οίκο σου μπορεί να φέρει απέναντί σου ένα πρόσωπο αποφασισμένο να διεκδικήσει περισσότερα, αμφισβητώντας τη στάση και τις επιλογές σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια διαφωνία ενδέχεται να εξελιχθεί σε αναμέτρηση για το ποιος/α καθορίζει τους όρους της. Η δική σου επιμονή μπορεί να ενισχύσει τις αντιδράσεις του/της συντρόφου σου, ιδιαίτερα αν έχουν προηγηθεί παράπονα που δεν λύθηκαν.

Ιχθύες

Οι υποχρεώσεις σου μπορεί να γίνουν πιο απαιτητικές, καθώς η αντίθεση του Αρη στον 6ο οίκο σου με τον Πλούτωνα στον 12ο οίκο σου εντείνει τις πιέσεις στην καθημερινότητα. Στον χώρο εργασίας, μια επείγουσα ανάγκη ή η απουσία ενός συναδέλφου ενδέχεται να αυξήσει τον φόρτο σου, ενώ παρασκηνιακές κινήσεις μπορεί να δυσκολέψουν μια προσπάθειά σου. Δεν αποκλείεται μια φαινομενικά μικρή αφορμή να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, η κούραση και η εσωτερική ένταση γίνονται περισσότερο αισθητές.