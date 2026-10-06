Ολα έτοιμα για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών Καλαμάτας

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών Καλαμάτας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη Πέμπτη έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η εναρκτήρια συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα». Περισσότεροι από 1.200 χορωδοί από 17 χώρες –Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Κένυα, Κίνα, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Νήσοι Φερόες, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία και Φινλανδία– θα βρεθούν στην Καλαμάτα για τη διοργάνωση. Η τελετή έναρξης, οι διαγωνιστικές συναντήσεις, τα κονσέρτα φιλίας, ο διαγωνισμός για το Μεγάλο Βραβείο, η παρέλαση των συμμετεχόντων, το πάρτι των χορωδών και η τελετή λήξης συνθέτουν ένα πενθήμερο με μουσικές συναντήσεις σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, αναδεικνύοντας τη χορωδιακή δημιουργία και διαμορφώνοντας ένα πολυπολιτισμικό αντάμωμα.