Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πανελλήνια δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς έχουν τα σχολεία της Πελοποννήσου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, η οποία τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα γίνει πανελλήνια προσπάθεια για την επίτευξη νέου ρεκόρ ΚΑΡΠΑ, με την ταυτόχρονη συμμετοχή μαθητών από σχολεία ολόκληρης της χώρας.

Η κεντρική δράση θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 10 έως τις 11 π.μ., ενώ τα σχολεία από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Πελοποννήσου, θα μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Μέσα από τη δράση οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής και να εξοικειωθούν με βασικές δεξιότητες ΚΑΡΠΑ.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος επισημαίνει ότι «η γνώση της ΚΑΡΠΑ είναι μια γνώση που μπορεί, κυριολεκτικά, να σώσει μια ζωή», σημειώνοντας ότι στόχος είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρει, η περιφερειακή αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες να αποκτούν πρακτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.