Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Με ιστορικά κειμήλια, ισχυρούς συμβολισμούς και νέες συνεργασίες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 199η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, στην οικία Τσικλητήρα στην Πύλο, τα εγκαίνια της έκθεσης ιστορικών κειμηλίων, με τίτλο “200 Χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Από το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο – Από τη θυσία στην ελευθερία”, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων για την 199η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε με την τέλεση αγιασμού από τον αρχιμανδρίτη και αρχιερατικό επίτροπο Πύλου πατέρα Ειρηναίο Γκουγκούνη, παρουσία του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, του αντιπεριφερειάρχη, Αναστάσιου Σαρδέλη, του αντιδημάρχου Πύλου και προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου Γεωργίου Κουφόγιωργα και του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΠΝ Ιωάννη Πανταζόπουλου.

Η έκθεση φιλοξενεί πολύτιμα ιστορικά κειμήλια από την συλλογή του Νίκου Λύρου, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να προσεγγίσουν μέσα από αυθεντικά τεκμήρια την ιστορική μνήμη και να ανακαλύψουν τη βαθύτερη σύνδεση της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της έκθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα ιστορικά τεκμήρια και η σημασία τους για την κατανόηση της εθνικής μας διαδρομής.

Ο δήμαρχος Π. Καρβέλας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της πρωτοβουλίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Ν. Λύρο για την πολύτιμη συμβολή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος παρατήρησε, μεταξύ άλλων:

“Η έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου μάς υπενθυμίζει ότι η ιστορία μας είναι μια αδιάσπαστη αλυσίδα θυσιών, αγώνων και μεγάλων εθνικών στιγμών. Από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου μέχρι το Ναυαρίνο, η πορεία προς την ελευθερία γράφτηκε με αυταπάρνηση, πίστη και αποφασιστικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο Λύρο για την προσφορά του και για την εμπιστοσύνη

με την οποία συμβάλλει στην ανάδειξη αυτής της πολύτιμης ιστορικής παρακαταθήκης.

Παράλληλα, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας με τους συντελεστές της έκθεσης και τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δύο τόπων που

συνδέονται άρρηκτα μέσα από την ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού και τον αγώνα για

την ελευθερία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδων Β.

Διαμαντόπουλο, για την αμέριστη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τη διάθεση συνεργασίας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η σύμπραξη των δύο Δήμων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για

σημαντικές κοινές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναδείξουν τους ιστορικούς δεσμούς των δύο

τόπων και θα μεταφέρουν το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας και της ελευθερίας στις νεότερες

γενιές.

Παράλληλα, σήμερα σηματοδοτούμε επίσημα την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας, η

οποία κοιτάζει πλέον προς το 2027 και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ιστορική Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Από την αρχή του έτους, οι συνεργάτες μου εργάζονται συστηματικά, σε συνεργασία με τους

αρμόδιους φορείς και όλους όσους έχουν εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία αυτής της μεγάλης επετείου, για την συμπλήρωση 200 ετών από την Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, αναπτύσσουμε συνεργασίες με ανθρώπους και φορείς που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της ιστορικής μας κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και οι συντελεστές των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στόχος μας είναι το 2027 να αποτελέσει χρονιά ορόσημο για την Πύλο, τον Δήμο Πύλου –

Νέστορος και ολόκληρη τη Ελλάδα. Εργαζόμαστε ώστε η συμπλήρωση 200 ετών από τη

Ναυμαχία του Ναβαρίνου να τιμηθεί με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, με ιστορικό βάθος,

εξωστρέφεια και ουσιαστικό πολιτιστικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας διεθνώς τη σημασία της

Ναυμαχίας για την ελευθερία της Ελλάδας και τη διαμόρφωση της νεότερης ευρωπαϊκής

ιστορίας.

Η Πύλος δεν τιμά απλώς το παρελθόν της. Αξιοποιεί την ιστορική της παρακαταθήκη για να

σχεδιάσει το μέλλον της. Με συνεργασίες, οργανωμένη προετοιμασία και προσήλωση στον

στόχο μας, προχωρούμε με αυτοπεποίθηση προς το 2027, ώστε αυτή η κορυφαία επέτειος να

αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τόπο μας και πηγή υπερηφάνειας για όλους τους

Έλληνες”.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΩΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η έκθεση “200 Χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Από το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο –

Από τη θυσία στην ελευθερία” θα διαρκέσει έως και τις 28 Οκτωβρίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι 11.30–16.00 και 17.00–19.00.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση, να

γνωρίσουν από κοντά πολύτιμα ιστορικά κειμήλια και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις τιμής

και μνήμης για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Γιατί η ιστορία του Ναυαρίνου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Αποτελεί παρακαταθήκη

ελευθερίας, ευθύνης και προοπτικής για το μέλλον.