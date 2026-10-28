Με παρέλαση, τιμές και παραδοσιακούς χορούς γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου στην Κυπαρισσία (φωτο)

Σε κλίμα συγκίνησης και με έντονο το αίσθημα της ιστορικής μνήμης, η Κυπαρισσία τίμησε σήμερα την επέτειο του «Οχι».

Η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της, με μαθητές, εκπροσώπους φορέων και πολίτες να συμμετέχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις, αποδίδοντας φόρο τιμής στους ήρωες του 1940 και κρατώντας ζωντανά τα μηνύματα της ιστορικής αυτής ημέρας.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το πρωί με τις καμπάνες των εκκλησιών να ηχούν χαρμόσυνα, ενώ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως τελέστηκε η επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ευστάθιος Παρασκευόπουλος.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Ξεχωριστή στιγμή των εορτασμών αποτέλεσε η καθιερωμένη παρέλαση, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, μαθητών, πολιτιστικών φορέων και αθλητικών σωματείων, που τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, με παραδοσιακούς χορούς από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ), δίνοντας έναν ξεχωριστό εορταστικό τόνο στην ημέρα.