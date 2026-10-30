«Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος»: Πρεμιέρα για την παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα»

Πρεμιέρα απόψε στις 9.15 μ.μ. για την παράσταση «Δεσποινίς Μαργαρίτα», το γνωστό θεατρικό έργο που ανεβάζει το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος», σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη, στο Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα το 1975, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, με την πολυσυζητημένη ερμηνεία της Ελλης Λαμπέτη. Οι παραστάσεις θα δίνονται από σήμερα έως τις 22 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.15 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ.

Η Δεσποινίς Μαργαρίτα, δασκάλα Δημοτικού Σχολείου, μπαίνοντας σε μια αίθουσα διδασκαλίας να διδάξει την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ξετυλίγει τη διπλή της ταυτότητα. Αυτής της Εκπαιδευτικού-Εξουσιάστριας και της Γυναίκας.

Ο μονόλογός της είναι μια αλληγορία, ένα πολιτικό έργο επί της ουσίας, πάνω στη δύναμη της εξουσίας, όπως τη συναντάμε σε όλες τις μορφές κοινωνικότητας: στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εκκλησία, στο κράτος.

Εκτός από τα κλασσικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού -τους θεατές-, "διδάσκει" θέματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θάνατο, τη ζωή, τη δικαιοσύνη, την αδικία, την εξουσία, την ισότητα και το σεξ.

Η Δεσποινίς Μαργαρίτα είναι ένα έργο που δεν παίρνει θέση, δεν δίνει λύσεις και δεν ασπάζεται ιδεολογίες, αλλά αφυπνίζει συνειδήσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης. Μουσική επιμέλεια: Πάνος Ηλιόπουλος. Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Κώστας Κατσουλάκης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα. Παίζουν: Μαρία Κρόμπα, Γιώτα Μπούνα, Μιμίκα Τάσση, Αρμάν Καραπετιάν, Πάνος Κίκκος. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στα τηλέφωνα 6934009269 και 6949012569.