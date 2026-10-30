Το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο

Μπορεί η αυλαία του Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου να έπεσε στην Καλαμάτα, όμως το ταξίδι του στον μαγικό κόσμο της κούκλας και της φαντασίας συνεχίζεται σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου.

Σήμερα και αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το Ναύπλιο υποδέχεται την ομάδα κουκλοθέατρου Σπείρα, η οποία παρουσιάζει την παράσταση «Εγώ και ο φόβος μου», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου και το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας.

Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική και γεμάτη ευαισθησία παράσταση, που προσεγγίζει με ιδιαίτερο τρόπο τους φόβους των μικρών παιδιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της κατανόησης, της αποδοχής και της αντιμετώπισής τους.

Μέσα από τη δύναμη του κουκλοθέατρου, της αφήγησης και της φαντασίας, τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν όσα τα φοβίζουν και να ανακαλύψουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους για να τα ξεπεράσουν.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η ταλαντούχα κουκλοπαίκτρια Νικολέτα Βασιλοπούλου, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την ξεχωριστή καλλιτεχνική της ματιά. Με τις πρωτότυπες ιδέες και την πλούσια φαντασία της, καταφέρνει να δημιουργεί παραστάσεις που συγκινούν και προβληματίζουν, προσφέροντας ουσιαστικά μηνύματα τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Επόμενος σταθμός του φεστιβάλ είναι τα Φιλιατρά, όπου η παράσταση «Εγώ και ο φόβος μου» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, τον Δήμο Τριφυλίας και τον Μορφωτικό Σύλλογο «Πυρσός».

Με τις δράσεις αυτές, το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου επιβεβαιώνει ότι η πολιτιστική του παρουσία δεν περιορίζεται στα όρια μιας πόλης, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, μεταφέροντας τη μαγεία της τέχνης του κουκλοθέατρου σε ακόμη περισσότερα παιδιά και οικογένειες.