Αναβάλλεται λόγω καιρού η παρουσίαση του βιβλίου «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο» στην Καλαμάτα – Νέα ημερομηνία

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας» και τις Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Καλαμάτας, αναβλήθηκε λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο.
Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, στον προαύλιο χώρο του «Μικροβίου».
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Στέφανος Λουκάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο φιλόλογος Γιώτης Νικολαΐδης.
Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν η ιστορία, οι μουσικές ρίζες, οι κοινωνικές διαστάσεις και η εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική.
Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιοπαρουσίασης θα ακολουθήσει ρεμπέτικο μουσικό γλέντι με μεζέδες και κρασί.