Αναβάλλεται λόγω καιρού η παρουσίαση του βιβλίου «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο» στην Καλαμάτα – Νέα ημερομηνία

Για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, μεταφέρθηκε η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο» του Στέφανου Λουκά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας» και τις Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Καλαμάτας, αναβλήθηκε λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, στον προαύλιο χώρο του «Μικροβίου».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Στέφανος Λουκάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο φιλόλογος Γιώτης Νικολαΐδης.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν η ιστορία, οι μουσικές ρίζες, οι κοινωνικές διαστάσεις και η εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική.

Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιοπαρουσίασης θα ακολουθήσει ρεμπέτικο μουσικό γλέντι με μεζέδες και κρασί.