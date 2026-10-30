Stand-up comedy με τη Μελίνα Κόλλια και τη Δήμητρα Νικητέα

Stand-up comedy παράσταση «Καμικάζι» με τη Μελίνα Κόλλια και τη Δήμητρα Νικητέα την Κυριακή στις 9.15 μ.μ.. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια double bill παράσταση, στην οποία προσεγγίζουν προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα με αιχμηρό χιούμορ, αυτοσαρκασμό και τη δική τους ξεχωριστή ματιά.

Η Μελίνα Κόλλια, μέσα από προσωπικές εμπειρίες και βιωματικές αφηγήσεις, καταπιάνεται με ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας, φωτίζοντας με χιούμορ καταστάσεις και προβληματισμούς της καθημερινότητας. Από την άλλη, η Δήμητρα Νικητέα επιστρατεύει τη λαϊκή αγανάκτηση και τον σαρκασμό για να μιλήσει για την έμφυλη καταπίεση, τις κοινωνικές προσδοκίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα με κατάθλιψη.

Παρά τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις, οι δύο κωμικοί μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: τη φτώχεια. Ένα θέμα που διατρέχει την παράσταση και γίνεται αφορμή για αστεία, εξομολογήσεις και καυστικά σχόλια γύρω από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση να σατιρίσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και όσα συμβαίνουν γύρω τους, η Μελίνα και η Δήμητρα δεν διστάζουν να αγγίξουν θέματα που συχνά προκαλούν αμηχανία ή αντιδράσεις. Άλλωστε, όπως σχολιάζουν με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, το κοινό καλό θα ήταν να τις στηρίξει, μήπως αλλάξει λίγο η οικονομική τους κατάσταση και καταφέρουν επιτέλους να αποκτήσουν εκείνο το North Face που ακόμη δεν έχουν αγοράσει.

Η παράσταση «Καμικάζι» συνεχίζει την πορεία της για τρίτη χρονιά, μεταφέροντας στη σκηνή δύο διαφορετικές κωμικές προσωπικότητες που συναντιούνται στην ανάγκη να μιλήσουν χωρίς φίλτρα για όσα τις απασχολούν.

Οι ίδιες, μάλιστα, προειδοποιούν με χιουμοριστική διάθεση ότι η παράσταση δεν ενδείκνυται για σεξιστές, ομοφοβικούς και… τη Φωτεινούλα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

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