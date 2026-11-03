Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για την κατάθλιψη στη Μεγαλόπολη

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Μεγαλόπολη η ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Όταν η Ψυχή Δυσκολεύεται – Κατάθλιψη: Αναγνωρίζουμε, Κατανοούμε, Στηρίζουμε».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το «EUROPE DIRECT Πελοπόννησος», τον Δήμο Μεγαλόπολης και το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην κατάθλιψη που αποτελεί μια σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας, η οποία μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη συναισθηματική κατάσταση, τη σκέψη και την καθημερινότητα ενός ατόμου, ενώ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Στην εκδήλωση μίλησε ο ψυχίατρο παιδιών και εφήβων Γιάννης Καλόγερος που παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης, τους παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνισή της και τα κυριότερα συμπτώματά της.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στην κατάθλιψη και τη φυσιολογική θλίψη, ενώ αποσαφηνίστηκαν συνηθισμένοι μύθοι και αλήθειες γύρω από τη νόσο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων και στη σημασία της αναζήτησης κατάλληλης επαγγελματικής υποστήριξης.

Ο πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος της Α.Μ.Κ.Ε «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Κωνσταντίνος Μυλωνάς παρουσίασε την αποστολή και το έργο της ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, ενώ η κοινωνική λειτουργός της Α.Μ.Κ.Ε «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Σοφία Καλογεροπούλου παρουσίασε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα βασικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η διευθύντρια της Σ.Α.Ε.Κ. του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» Γεωργία Μαργιώλου, αναφέρθηκε στις χρήσιμες πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις που παρείχε τόσο στα άτομα που βιώνουν την κατάθλιψη όσο και στους φροντιστές τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας ως βασικού εφοδίου στη σύγχρονη εποχή.

Ενεργό συμμετοχή στη δράση είχαν οι μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου Μεγαλόπολης, μέσα από τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με χρήσιμες πληροφορίες για γραμμές βοήθειας και υποστήριξης, καθώς και για τις ουσιαστικές ερωτήσεις που διατύπωσαν σχετικά με την κατάθλιψη, αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα και σχετίζονται με την εφηβεία.