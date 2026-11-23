Η ασφάλεια των δημοσιογράφων και η σημασία της ελεύθερης ενημέρωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της 3ης Περιφερειακής Ημερίδας Διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ), που πραγματοποιήθηκε χθες στην Καλαμάτα, συνεχίζοντας τον διάλογο που ξεκίνησε τον Ιούνιο στην Αθήνα.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).

Με αφορμή τη διοργάνωση, η Καλαματιανή φιλόλογος και γλωσσολόγος Φωτεινή Κατσαμπάνη, μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, μοιράζεται τη δική της εμπειρία από μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με κοινό προβληματισμό: γιατί η προστασία των δημοσιογράφων αφορά όλους μας;

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 47 ΝΕΟΥΣ

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου, η Φωτεινή Κατσαμπάνη βρέθηκε στο Στρασβούργο για τη συνάντηση «Youth Facing Disinformation – Why Journalists Matter», στην οποία συμμετείχαν 47 νέοι και νέες από διαφορετικές χώρες. Η ίδια ήταν η μοναδική συμμετέχουσα από την Ελλάδα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Προεδρίας του Μονακό στην Επιτροπή Υπουργών, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Journalists Matter».

Στην έναρξη της συνάντησης μίλησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mattias Guyomar, ενώ συμμετείχε και η δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ Μπεατρίς Μπορομέο Κασιράγκι, η οποία απένειμε επιχορηγήσεις σε πρωτοβουλίες για τη δημοσιογραφία και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση μιας κοινής Δέσμευσης από τους συμμετέχοντες, με τίτλο «Γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν σημασία για εμάς».

Μέσα από το κείμενο αυτό, οι νέοι ανέδειξαν τη σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας για τη λειτουργία της δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι κάθε απειλή απέναντι σε έναν δημοσιογράφο μπορεί να στερήσει από τους πολίτες σημαντικές πληροφορίες.

«Όταν οι απειλές, η διαδικτυακή παρενόχληση ή μια καταχρηστική αγωγή κάνουν έναν δημοσιογράφο να σιωπήσει, μια ολόκληρη κοινότητα μπορεί να μη μάθει ποτέ κάτι που την αφορά», σημειώνει η Φωτεινή Κατσαμπάνη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ίδια, λόγω και της εκπαιδευτικής της ιδιότητας, η πρόταση των νέων για την ενίσχυση της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης (media literacy).

Στο κείμενό τους, οι συμμετέχοντες ζήτησαν περισσότερες ευκαιρίες άμεσης επικοινωνίας των νέων με επαγγελματίες δημοσιογράφους, ακόμη και μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Όπως εξηγεί η ίδια, ένα ρεπορτάζ από την τοπική κοινωνία μπορεί να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν πώς αναζητείται η αρχική πηγή μιας είδησης, πώς διασταυρώνονται οι πληροφορίες και γιατί είναι σημαντικό να ελέγχουν το περιεχόμενο πριν το αναδημοσιεύσουν.

Πρόκειται για δεξιότητες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε μια εποχή όπου η πληροφορία διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα, ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής συνάντησης ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να μεταφέρουν τη συζήτηση στις κοινότητές τους, δίνοντας συνέχεια στον προβληματισμό γύρω από την ελευθερία της ενημέρωσης.

Αυτό ακριβώς επιδίωξε και η Φωτεινή Κατσαμπάνη, αξιοποιώντας την ημερίδα της Καλαμάτας ως αφορμή για να μοιραστεί τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της κοινής προσπάθειας των 47 νέων.

Η ίδια είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων: «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και Εφήβων με Ειδικές Ανάγκες Υγείας στην Κοινότητα» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η πρωτοβουλία των νέων στο Στρασβούργο υπενθυμίζει ότι η προστασία της δημοσιογραφίας δεν είναι υπόθεση μόνο των δημοσιογράφων ή των θεσμών. Αφορά κάθε πολίτη που θέλει να ενημερώνεται ελεύθερα, να ξεχωρίζει την αξιόπιστη πληροφορία και να συμμετέχει ενεργά στη δημοκρατική ζωή.