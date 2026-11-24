Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, στις 26 Νοεμβρίου, η Καλαμάτα φιλοξενεί για πρώτη φορά τα Kalamata Olive Days, μια νέα πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανάδειξη της ελιάς, του ελαιολάδου και των τοπικών προϊόντων της Μεσσηνίας, μέσα από γαστρονομικές, εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις.

Η διοργάνωση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων, της Ένωσης Μεσσηνίας και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, με στόχο τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την εστίαση και τον τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εστιατόρια και μπαρ της πόλης συμμετέχουν στη δράση, παρουσιάζοντας πιάτα, ποτά και δημιουργίες με βάση την Π.Ο.Π. Ελιά Καλαμάτας και το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Καλαμάτα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία, μέσα από τις οποίες οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία, την παραγωγή και τη διατροφική αξία των δύο σημαντικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με την επίσκεψη του κοινού στον Επιδεικτικό Αγρό «Μάνα Ελιά», στη Λακωνικής 89, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το υπεραιωνόβιο δέντρο της ποικιλίας «Καλαμών», που έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, καθώς και έναν ελαιώνα με 20 ελληνικές ποικιλίες ελιάς. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το απόγευμα, από τις 6.30 μ.μ. έως τις 7.30 μ.μ., με παρουσίαση του αγουρέλαιου στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, ενώ από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση γευσιγνωσίας ελιάς και ελαιολάδου στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού Δημαρχείου, στον πεζόδρομο της Αριστομένους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Γαλλικής Πρεσβείας, καθώς ο σεφ της θα βρεθεί στην Καλαμάτα στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την προβολή επιλεγμένων τοπικών προϊόντων και την αξιοποίησή τους στη γαλλική γαστρονομία.

Μέσα από τα Kalamata Olive Days, οι διοργανωτές επιδιώκουν να καθιερώσουν ένα ετήσιο ραντεβού αφιερωμένο στον γαστρονομικό πλούτο της Μεσσηνίας, ενισχύοντας την προβολή των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεσή τους με την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.