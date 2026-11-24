Τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα έχουν τα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της περιόδου προσφορών της Black Friday.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά τη συγκεκριμένη Κυριακή, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να προτείνει ως ωράριο λειτουργίας το 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ..

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να στηρίξουν την τοπική αγορά, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις της πόλης για τις αγορές τους.

Όπως επισημαίνει, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για το λιανεμπόριο, η ενίσχυση των τοπικών καταστημάτων αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της εμπορικής δραστηριότητας και της τοπικής οικονομίας.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι οι επιχειρήσεις της Καλαμάτας προσφέρουν ουσιαστικές προσφορές, ποιοτικά προϊόντα, αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά της πόλης.