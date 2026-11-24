Την πολιτιστική κληρονομιά, την αγροδιατροφική παραγωγή και τη φιλοξενία της Μεσσηνίας γνώρισε 12μελής κινεζική εκπαιδευτική και επιχειρηματική αποστολή, η οποία επισκέφτηκε τον Δήμο Μεσσήνης από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μεσσήνη, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στην Αρχαία Μεσσήνη, επισκέφθηκαν τοπικές επιχειρήσεις, γεύτηκαν προϊόντα τοπικών παραγωγών και συνομίλησαν με τους επιχειρηματίες, διερευνώντας προοπτικές συνεργασίας.

Η αποστολή επισκέφθηκε το Δημαρχείο Μεσσήνης, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανάπτυξη περαιτέρω επαφών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την Ying Qiulin, γενική γραμματέα του Hangzhou International Rural Culture and Economic Exchange Center, για την ενίσχυση των ανταλλαγών και των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Fu Wenge, διευθυντής του Κέντρου Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Κίνας — China Agricultural University. Συμμετείχαν στελέχη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τους κλάδους των τροφίμων, της αγροτικής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και των μηχανημάτων.

Η δράση εντάσσεται στην στρατηγική του Δήμου Μεσσήνης για την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μέσα από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διοργανώσεις που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με την παραγωγή και την καθημερινότητα του τόπου, τονώνεται η τοπική οικονομία και ανοίγονται δίαυλοι διεθνών συνεργασιών.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Δήμος προωθεί ενέργειες για τον προσκυνηματικό τουρισμό, με σημείο αναφοράς την ιστορική παράδοση της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, καθώς και στον αθλητικό τουρισμό, μέσα από μεγάλες διοργανώσεις όπως ο Μαραθώνιος Μεσσήνης.