Με τις χειροτονίες δύο νέων κληρικών, τελέσθηκε η θεία λειτουργία, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στον ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στον Μελιγαλά.

Τις χειροτονίες, κατόπιν παρακλήσεως του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, τέλεσε ο εκ Μεσσηνίας καταγόμενος μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Αρχικά, ο σεβασμιώτατος Καρθαγένης προέβη στην εις πρεσβύτερον χειροτονία του μέχρι τότε διακόνου Πανάρετου Σκρεπετού. Κατά την προσλαλιά του ο κ. Μελέτιος, αφού ευχαρίστησε τον σεβασμιώτατο Μεσσηνίας για την παραχώρηση των δυο χειροτονιών, στη συνέχεια προέτρεψε τον νέο πρεσβύτερο να κάνει πράξη στη ζωή του αυτό που προβάλλεται μέσα από το όνομά του “Πανάρετος”. Του τόνισε ότι η αρετή δεν είναι κόσμημα που κοσμεί απλά τον άνθρωπο, αλλά βίωμα και εμπειρία που τα κατανοούν οι άλλοι σε εμάς και δεν τα αυτοπροβάλουμε εμείς ως κεκτημένα.

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα και η χειροτονία του ευλαβούς νέου Γεωργίου Στυλιανόπουλου, ο οποίος έλαβε το όνομα Χαρίτων, προς τιμήν του αείμνηστου αρχιμανδρίτη Χαρίτωνος Ζαχαρόπουλου, επιστήθιου φίλου του μητροπολίτη Μεσσηνίας και πνευματικού πατέρα του πρωτοσύγκελλου Φίλιππου Χαμαργιά.

Ο μητροπολίτης Καρθαγένης προσφωνώντας τον νέο διάκονο, του υπενθύμισε ότι ο πρώτος και μέγας διάκονος ήταν και είναι ο Χριστός και αυτόν πρέπει να μιμηθεί στην διακονία του, υπηρετώντας την Εκκλησία, ενώ έκανε και ιδιαίτερη μνεία στον αοίδιμο πατέρα Χαρίτωνα Ζαχαρόπουλο, τονίζοντας το ευγενές του χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία.

Πριν το τέλος της θείας λειτουργίας έλαβε τον λόγο ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ευχαριστώντας τον σεβασμιώτατο Καρθαγένης για την τέλεση των δύο χειροτονιών και ευχήθηκε στους δύο νέους κληρικούς να έχουν μία άλυπη και κατά Θεόν λαμπρά διακονία στον Αμπελώνα του Κυρίου.

Τέλος, ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τους βουλευτές Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, τους δημάρχους Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και Οιχαλίας Γιώτα

Γεωργακοπούλου, τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Στάθη Αναστασόπουλο και το πολυπληθές εκκλησίασμα που συμμετείχαν στην προσωπική Πεντηκοστή των δύο νέων κληρικών.