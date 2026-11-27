Μουσικοθεατρική βραδιά αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με τίτλο «Πρόσκληση σε ένα ταξίδι», διοργανώνει το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Καλαμάτας, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την ανθρώπινη έκφραση και την ισότιμη συμμετοχή, με τη μουσική και τον χορό να αποτελούν μέσα επικοινωνίας και συμπερίληψης. «Γιατί η τέχνη μάς ενώνει, η διαφορετικότητα μάς εμπλουτίζει και κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει τη δική του θέση στο φως». Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται τα μέλη του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας, τα οποία, μαζί με καλλιτέχνες, εκπαιδευτές, εθελοντές και συνεργαζόμενους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, συμμετέχουν σε μια κοινή καλλιτεχνική δημιουργία.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η Σχολή Χορού Θώμης Σταμούλη, η χορωδία «Αρμονία» της Ενωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας, ο Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφέας», καθώς και προσκεκλημένες σοπράνο από την Αθήνα. Το αναλυτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα βρίσκεται υπό οριστικοποίηση. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της τέχνης ως μέσου αυτοέκφρασης και κοινωνικής συμμετοχής, καθώς και το έργο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Το Κέντρο απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του ΣΥ.Φ. ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας και της «Φάρις».