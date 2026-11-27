Το έργο αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, συνέχεια του «akinetopsia», που παρουσιάστηκε το 2023 και το 2024, και επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τις διαφορετικές συχνότητες και την επίδρασή τους στη νοητική, συναισθηματική και σωματική κατάσταση του ανθρώπου.

Μέσα από την κίνηση και τον ήχο, η παράσταση επιχειρεί να αποδώσει καλλιτεχνικά τις εναλλαγές των εγκεφαλικών κυμάτων και των καταστάσεων που αυτές συνδέονται, από την εγρήγορση και τη συγκέντρωση έως τη χαλάρωση, την ονειροπόληση και το υποσυνείδητο. Στόχος είναι να προσφέρει στον θεατή μια πειραματική εμπειρία, μέσα από την εναλλαγή ήχων και κινήσεων.

Η σύλληψη, η χορογραφία και η ερμηνεία είναι της Ναυσικάς Πέππα-Τριαντάρη, ενώ την πρωτότυπη μουσική σύνθεση υπογράφει η Φανή Κοσώνα. Τη μίξη ήχου έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Μπεκ, τη γραφιστική επιμέλεια η Σοφία Μπράιλα και τις φωτογραφίες το Leventis Photography. Η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ. Η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. Εισιτήρια διατίθενται και ηλεκτρονικά, καθώς και στην είσοδο του αμφιθεάτρου, μισή ώρα πριν από την έναρξη, αποκλειστικά με μετρητά. Επισημαίνεται ότι η ώρα έναρξης της παράστασης θα τηρηθεί αυστηρά. Εισιτήρια ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Η Φανή Κοσώνα (γ.1969, Αθήνα), συνθέτρια, πιανίστα, μαθηματικός, δραστηριοποιείται τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια στο χώρο της μουσικής δημιουργίας, με σημείο αναφοράς τη διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών και μουσικής σύνθεσης. Σπούδασε μαθηματικά στο ΕΚΠΑ, ενώ η διαδρομή των μουσικών σπουδών της περιλαμβάνει τη φοίτησή της στις τάξεις ανωτέρων θεωρητικών (αντίστιξη, φούγκα) του Conservatoire de Paris (CNSMDP) με καθηγητές τους Jean Paul Holstein και Michel Merlet, καθώς και σπουδές ενορχήστρωσης, μουσικής δωματίου, πιάνου (πρώτα βήματα στην Ελλάδα με την Μαρίνα Χανίδου – Δημητριάδου και στη συνέχεια στο Παρίσι με τους Jacques Lagarde και Bernard Ringeissen), σύνθεσης με τον Θόδωρο Αντωνίου, καταλήγοντας στην διδακτορική διατριβή με θέμα «Εφαρμογές Μαθηματικών Μοντέλων της Τοπολογίας και της Θεωρίας Καταστροφών στη Σύνθεση Μουσικής» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2011). Η πολύχρονη δημιουργική της πορεία περιλαμβάνει συνεργασίες με μια πλειάδα διακεκριμένων μουσικών και ensembles σε συναυλίες και δισκογραφία, καθώς και συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ (ISCM World New Music Days, Belgrade International Review of Composers κ.ά.). Έχει λάβει γ’ Βραβείο Παπαϊωάννου και β’ βραβείο του διεθνούς διαγωνισμού σύνθεσης «Re-thinking Xenakis». Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα σεμινάρια και εργαστήρια, διαλέξεις και δημοσιεύσεις σχετικά με διασυνδέσεις της μουσικής με τα μαθηματικά. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών από το 2013 έως το 2018.

Η Ναυσικά Πέππα-Τριαντάρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι απόφοιτη Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) (2007), με συνέχεια των σπουδών της στο De Theaterschool του Άμστερνταμ στο τμήμα MTD (Modern Theatre Dance) (2008-2009). Finalist του P.A.R.T.S (Performing Art Research and Training Studios) στις Βρυξέλλες (2005). Έχει παρακουθήσει σεμινάρια με τους: Lisa Race, David Dorfman, Keren Levi, David Zambrano, Debora Saxon, Trisha Brown, Ted Stoffer, Emio Greco’s “Double Skin Double Mind”, Linda Kapetanea, Josef Frucek, Giannis Mandafounis, Stella Zannou, Hofesh Shechter, Anne Tereza de Keersmaeker, Jasmine Vardimon κ.ά. Ως χορεύτρια και performer έχει συνεργαστεί με τους: Hellenic Dance Company (με την παράσταση “War” σε Αθήνα και Βρυξέλλες), Στέλλα Ζάννου (Smack Dance Company με την παράσταση «2 στα 4», Αθήνα), Φαίδρα Σούτου (Trout Physical Theatre με την παράσταση Trainspotting – διασκευή της ομώνυμης ταινίας, Αθήνα), Kenzo Kusuda (με την παράσταση Abyss in Wonderland, Amsterdam), Sine Qua Non (Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την «Πετρόσουπα» σε μουσική Στάθη Γυφτάκη), Ορχήστρα των Χρωμάτων (στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη με παραστάσεις για τρεις συνεχείς χρονιές σε συνεργασία με Σπύρο Σακκά, Γιάννη Φέρτη, Γεράσιμο Γεννατά, Δημήτρη Πλατανιά, Τάσο Αποστόλου στις βραδιές λογοτεχνίας και μουσικής που οργάνωσε η Ιουλίτα Ηλιοπούλου), Indira Rahmatulla (με την παράσταση “Cello in my life” στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας) κ. ά. Τον Μάιο του 2024 συνέπραξε, μετά από πρόσκλησή τους, με τους Budec (μουσικοί από την Τσεχία) σε ένα αυτοσχεδιαστικό jam στον πολυχώρο Greenbridge στα Τρίκαλα. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς κλήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων να χορογραφήσει και να χορέψει ένα σόλο στο πλαίσιο του πρώτου Street Art Festival της πόλης. Ήταν ένα αυτοσχεδιαστικό μισάωρο σόλο με κεντρικό άξονα τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Αυτό το σόλο ταξίδεψε και στην Καλαμάτα. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ξανασυνέπραξε με μουσικούς από Αυστραλία και Ιταλία, τους Michael Plater και Massimiliano Gallo, στον πολυχώρο Greenbridge δυο φορές ακόμα.

Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε και πάλι τη χαρά να συνεργαστεί με μουσικούς από την Ουγγαρία, σε μία ακόμα πειραματική καταπληκτική βραδιά στο Greenbridge και τον Μάιο του 2026 χόρεψε στη live συναυλία των Olaf Olafson and The Big Bad Trip στην Ανδρομέδα Μουσικό Στέκι στα Τρίκαλα. Ως χορογράφος έχει εφτά (7) παραστάσεις στο ενεργητικό της, σε Άμστερνταμ, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέα και Τρίκαλα. Το σόλο με τίτλο “Speechless” (2008). το ντουέτο με τίτλο «(επί)Σκέψεις» (Afterthoughts) (2010-2011), το τρίο με τίτλο «Ωδή στην ελευθερία» (Ode to Freedom) (2018-2019), το σόλο με τίτλο «Dead Man’s Switch», το σόλο με τίτλο «Akinetopsia», το σόλο έργο με τίτλο “Protester” και το νέο έργο που θα παρουσιαστεί με τίτλο “Resonance”. Το Μουσείο Τσιτσάνη είναι το σπίτι των παραστάσεών της τα τελευταία 5 χρόνια. Διδάσκει σύγχρονο χορό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες από το 2007 και με τα χρόνια έχει αναπτύξει δική της τεχνική, την Domino Technique. Διδάσκει μουσικοκινητική αγωγή και αυτοσχεδιασμό σε μορφή σεμιναρίων. Μπαλέτο σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και ashtanga yoga, pilates, dance aerobic και κινητική αγωγή, κυρίως ως personal teacher, αλλά και σε συνεργασία με γυμναστήρια και σχολές χορού κατά καιρούς. Τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια μένει και δραστηριοποιείται κυρίως (αλλά όχι μόνο) στα Τρίκαλα, από όπου και έχει καταγωγή. Τον Οκτώβριο του 2023 εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «μικρές τελετουργίες» με τις εκδόσεις Κουκουνάρι, ως Μαμέλχθη (το δεύτερό της όνομα). Στα Τρίκαλα κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία Τσιοπελάκος, Μπάλλας και Λαμπρίδης. Στην Αθήνα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία Πολιτεία, Ιανός, Παρ’ ημίν, Συμμετρία, Τσιγαρίδας και Πρωτοπορία. Στην Καλαμάτα στο βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολις. Και σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Είναι η ιδρύτρια του brand name NAFAN Handmade.