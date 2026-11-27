Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των γενεθλίων της Μαρίας Κάλλας, στις 7 μ.μ., στην Αίθουσα «Αγγελική Κουτσομητοπούλου» της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, όπου θα παραμείνει έως τις 14 Ιανουαρίου 2027. Η δράση αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου (2007-2027) και αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωσή του στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συλλέκτη και δωρητή Δημήτρη Πυρομάλλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο. Η προσφορά του υπήρξε καθοριστική για τον εμπλουτισμό της συλλογής του Συλλόγου. Το 2023 ο Δημήτρης Πυρομάλλης δώρισε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ το 2025 εμπιστεύτηκε στον Σύλλογο το υπόλοιπο μέρος της, συμβάλλοντας στη δυνατότητα ανάδειξης πολύτιμων τεκμηρίων από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της μεγάλης ντίβας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν συγκεντρωμένα προσωπικά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας από τη συλλογή του Δημήτρη Πυρομάλλη, τα οποία ανήκουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στον Σύλλογο Αποφοίτων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ένας σταυρός, κοσμήματα, ένα μπουκάλι αρώματος και άλλα προσωπικά τεκμήρια, που προσφέρουν στο κοινό μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή και την προσωπικότητα της σπουδαίας καλλιτέχνιδας. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης πέντε κοστούμια καταξιωμένων σχεδιαστών, από παλαιότερες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τα οποία παραπέμπουν σε εμβληματικούς ρόλους της καλλιτεχνικής διαδρομής της Μαρίας Κάλλας. Πρόκειται για κοστούμια από τη «Μήδεια», του Γιάννη Τσαρούχη, σε επιμέλεια και επανασχεδίαση της Τότας Πρίτσα, την «Αννα Μπολένα», του Νικόλα Γεωργιάδη, τη «Νόρμα», του Αντώνη Χαλκιά, καθώς και την «Τόσκα» και την «Τραβιάτα», του Νίκου Σ. Πετρόπουλου.

Η παρουσία των αντικειμένων της συλλογής Πυρομάλλη, καθώς και των κοστουμιών, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Συλλόγου Αποφοίτων με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η συνεργασία αυτή συνδέει έναν κορυφαίο εθνικό πολιτιστικό οργανισμό με έναν πολιτιστικό φορέα της περιφέρειας, δημιουργώντας δυνατότητες διάχυσης της πολιτιστικής δημιουργίας πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η έκθεση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Συλλόγου να καταστήσει την Καλαμάτα σημείο αναφοράς για τη μελέτη, την προβολή και τη διάδοση της κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας. Παράλληλα, η μόνιμη έκθεση «Μαρία Κάλλας» του Συλλόγου συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας και έχει πλέον καθιερωθεί ως πολιτιστικός προορισμός, υποδεχόμενη περισσότερους από 4.000 επισκέπτες ετησίως. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο αριθμός αυτός έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ το 2026, μέσα από το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων, των συνεργασιών και των εκθεσιακών πρωτοβουλιών του.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» και της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας - Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μια σειρά πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2026 ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της μόνιμης έκθεσης «Μαρία Κάλλας» με την τοπική κοινωνία και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών πολιτιστικής συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο των φετινών πρωτοβουλιών, τον Μάιο και τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με υπεύθυνη τη μουσικό και μέλος του Συλλόγου Βασιλική Φλώρου.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο τμήματα ανά συνάντηση. Μέσα από τη μουσική του Αντόνιο Βιβάλντι, την κίνηση και το παιχνίδι, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να εκφραστούν δημιουργικά και να συμμετάσχουν σε μια ομαδική βιωματική εμπειρία. Τον Αύγουστο, στον χώρο της μόνιμης έκθεσης «Μαρία Κάλλας», παρουσιάστηκε έκθεση προσωπικού αρχείου του Φώτη Γκόνη, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού με καταγωγή από τη Μεσσηνία, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στη μουσική σκηνή της Αμερικής τη δεκαετία του 1960. Το αρχειακό υλικό ανέδειξε πτυχές της μουσικής και καλλιτεχνικής του διαδρομής, καθώς και τις συνεργασίες του με τη Μελίνα Μερκούρη στην παράσταση «Illya Darling» και τον Άντονι Κουίν στο «Zorba the Greek» στο Broadway. Η έκθεση προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα σημαντικό κομμάτι της μουσικής ιστορίας μέσα από τεκμήρια που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό. Μία ακόμη δράση που ξεχώρισε ήταν το δημιουργικό εργαστήριο Sketchbook με τίτλο «L'amour», με αφετηρία την έννοια του έρωτα και τις αναφορές της στην όπερα, την κλασική μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Λόγω της αυξημένης συμμετοχής και του ενδιαφέροντος που αναπτύχθηκε, το εργαστήριο παρατάθηκε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, σχεδόν δύο μήνες πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δική τους καλλιτεχνική αφήγηση, αξιοποιώντας διαφορετικά μέσα έκφρασης, όπως το σχέδιο, το κολάζ, τη φωτογραφία και το κείμενο. Παράλληλα, μέσα από τη δημιουργική διαδικασία αναπτύχθηκαν σχέσεις και δεσμοί μεταξύ των συμμετεχόντων. Πέρα από τα έργα και τις προσωπικές δημιουργίες, η δράση άφησε πίσω της μια ομάδα ανθρώπων που συνδέθηκαν μέσα από την κοινή τους εμπειρία. Με την ολοκλήρωση των φετινών δράσεων, ο Σύλλογος στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη χρονιά, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυσή του (2007-2027). Με αφορμή την επέτειο, προγραμματίζεται ένας νέος κύκλος εκδηλώσεων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, αφιερωμένων στις δύο δεκαετίες λειτουργίας και παρουσίας του στα πολιτιστικά δρώμενα της Καλαμάτας. Η υλοποίηση των δράσεων υποστηρίχθηκε από το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας - Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εξέλιξις».