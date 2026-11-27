Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία που ξεκινά από τις σκοτεινές ράγες των τρένων του Ολοκαυτώματος και φτάνει μέχρι τα φωτεινά ανοιχτά παράθυρα των Βρυξελλών, υπό τους ήχους της τζαζ.

Το 1943, καθώς οι Ναζί μετέφεραν την οικογένειά του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Αουσβιτς, η μητέρα του 11χρονου Σιμόν Γκρονόφσκι, η Χάνα, πήρε τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής της: τον έσπρωξε έξω από το κινούμενο τρένο, χαρίζοντάς του για δεύτερη φορά τη ζωή.

Ογδόντα χρόνια μετά, ο Σιμόν είναι δικηγόρος, παίζει τζαζ και επισκέπτεται σχολεία μιλώντας στους νέους για τη δημοκρατία, τον αντισημιτισμό και τη συγχώρεση. Στο πλευρό του στέκεται ο καλύτερός του φίλος, ο Κόνραντ Τινέλ -γιος ενός διαβόητου Βέλγου δωσίλογου και αδελφός του δεσμοφύλακα των SS που οδήγησε τον Σιμόν και τη μητέρα του στο τρένο του θανάτου. Όταν στα βαθιά του γεράματα ο πρώην δεσμοφύλακας ζητά συγχώρεση, ο Σιμόν βρίσκεται αντιμέτωπος με το κορυφαίο ηθικό δίλημμα της ζωής του. Εν όψει της προβολής στην Καλαμάτα, ο Στέλιος Κούλογλου μιλά για τη γνωριμία του με τον 95χρονο σήμερα Σιμόν Γκρονόφσκι, το βάρος της ιστορικής μνήμης, αλλά και τα όρια της ευθύνης ενός δημιουργού απέναντι στους ανθρώπους που εμπιστεύονται στην κάμερα τις πιο επώδυνες πτυχές της ζωής τους.

-Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θελήσετε να γυρίσετε αυτή την ταινία;

Η αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα που διάβασα στη διάρκεια της πανδημίας. Ενας ηλικιωμένος κύριος, κάπου στα 90 του στις Βρυξέλλες, ο Σιμόν Γκρονόφσκι, άνοιγε κάθε βράδυ το παράθυρο του σπιτιού του και έπαιζε πιάνο για να δώσει κουράγιο στους ανθρώπους της γειτονιάς του, που ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω του lockdown. Όταν τον συνάντησα και άρχισε να μου διηγείται πώς η μητέρα του τον έσπρωξε από το τρένο για το Αουσβιτς, πώς επέζησε μόνος του χάνοντας ολόκληρη την οικογένειά του, αλλά και τις σκέψεις του για το σήμερα, κατάλαβα ότι είχα μπροστά μου έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Είναι τόσο αυθόρμητος, εύγλωττος και πειστικός, ώστε μετά τις προβολές ορισμένοι με ρωτούν αν είναι ηθοποιός που παίζει τον ρόλο. Δεν ήθελα να κάνω άλλη μία ταινία για το Ολοκαύτωμα. Ήθελα να ανακαλύψω το μυστικό αυτού του ανθρώπου: πώς γίνεται κάποιος που έχει ζήσει μια τόσο τρομακτική τραγωδία να διατηρεί τέτοια αγάπη για τη ζωή, χιούμορ, μουσική και διάθεση προσφοράς. Ο τίτλος «Γεννημένος δύο φορές» αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Ο Σιμόν θεωρεί ότι η μητέρα του τον γέννησε για δεύτερη φορά όταν τον έσωσε από το τρένο και αισθάνεται ότι έχει ένα χρέος απέναντί της: να ζήσει ευτυχισμένος.

-Πώς επιλέξατε τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον Σιμόν στην ταινία;

Δεν ήθελα μια σειρά από μαρτυρίες ανθρώπων που απλώς θα σχολίαζαν την ιστορία του, αλλά να παρακολουθήσω τη ζωή του, τις σχέσεις του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον κόσμο. Ετσι, μέσα από τον ίδιο, μπήκαν στην ταινία τα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και ο Κόνραντ Τινέλ. Ο ένας είναι γιος θυμάτων του ναζισμού, ο άλλος γιος ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τους Ναζί, κι όμως έχουν αναπτύξει μια βαθιά φιλία. Αυτή η σχέση άνοιγε ένα συγκλονιστικό πεδίο: τι σημαίνει να κουβαλάς την ενοχή των γονιών σου; Μπορείς να ξεφύγεις από την οικογενειακή σου ιστορία; Στην ταινία ο Σιμόν θέτει ένα συγκλονιστικό ερώτημα: «Ποιος υποφέρει περισσότερο, ο γιος των θυμάτων ή ο γιος των θυτών;».

-Πώς καταφέρατε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους;

Χρειάζεται χρόνος, ειλικρίνεια και κυρίως σεβασμός. Περάσαμε περίπου δύο χρόνια κινηματογραφώντας. Δεν ήθελα να τον βάλω απέναντι από μια κάμερα για να του κάνω απλώς ερωτήσεις για το παρελθόν του, αλλά να μπω στον κόσμο του - να τον δω να παίζει πιάνο, να αστειεύεται, να μιλάει στα σχολεία για τον φασισμό και τον αντισημιτισμό, αλλά και στις δύσκολες στιγμές του. Σταδιακά, η κάμερα έγινε κάτι φυσιολογικό. Το σημαντικότερο ήταν ότι κατάλαβε πως δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ την τραγωδία του. Με ενδιέφερε ολόκληρος ο άνθρωπος, όχι μόνο το τραύμα του.

-Ποια στιγμή της ιστορίας ή των γυρισμάτων σάς συγκίνησε περισσότερο;

Η στιγμή που η μητέρα του Σιμόν, η Χάνα, τον σπρώχνει έξω από το τρένο. Είναι μια αόρατη πρωταγωνίστρια· δεν τη βλέπουμε ποτέ, γιατί δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς το 1943, όμως είναι διαρκώς παρούσα μέσα από τις διηγήσεις του γιου της. Μέσα στη νύχτα, ενώ κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουν, εκείνη διαισθάνεται τον θάνατο και κάνει κάτι αντίθετο από το μητρικό ένστικτο: αντί να κρατήσει το 11χρονο παιδί της κοντά της, το βοηθά να πηδήξει στο σκοτάδι, στο πουθενά. Ο ίδιος ο Σιμόν λέει πως, αν ήξερε ότι η μητέρα του δεν θα τον ακολουθούσε, δεν θα πηδούσε ποτέ. Αυτή η σκηνή συμπυκνώνει όλη την τραγωδία, αλλά και όλη τη δύναμη της μητρικής αγάπης. Και υπάρχει βέβαια και η τελευταία σκηνή της ταινίας, την οποία δεν θα αποκαλύψω, που εξακολουθεί να με συγκινεί κάθε φορά.

-Ποια είναι η ευθύνη του σκηνοθέτη απέναντι στους ανθρώπους που κινηματογραφεί και πού βρίσκεται η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και την προστασία τους;

Η ευθύνη είναι τεράστια και δεν τελειώνει στο μοντάζ· οι άνθρωποι δεν είναι αντικείμενα που χρησιμοποιείς και μετά εγκαταλείπεις. Με τον Σιμόν και τον Κόνραντ διατηρούμε ακόμη επαφή. Για παράδειγμα, οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του Κόνραντ υπηρέτησαν στα γερμανικά SS. Ο ίδιος μου ζήτησε να μην κινηματογραφήσω τις παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, επειδή υπάρχουν απόγονοι, και το σεβάστηκα απόλυτα.

Ταυτόχρονα, υπάρχει η ευθύνη απέναντι στην αλήθεια: να μην παραποιείς γεγονότα ούτε να κατασκευάζεις τεχνητή συγκίνηση - γι' αυτό και η μουσική της ταινίας, που βραβεύθηκε σε φεστιβάλ, είναι απολύτως διακριτική. Το κριτήριο είναι πάντα η ειλικρίνεια. Στην ταινία υπάρχουν οικογενειακές ενοχές και το κορυφαίο δίλημμα της συγχώρεσης, όταν ο αδελφός του Κόνραντ -ο άνθρωπος που οδήγησε τον Σιμόν και την οικογένειά του στο τρένο- ζήτησε στα γεράματά του να συγχωρεθεί. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς την ελευθερία της έκφρασης ως άλλοθι για να πληγώσεις ανθρώπους, αλλά ούτε και να αποσιωπάς την ουσία.

-Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την αίθουσα;

Την αίσθηση ότι η ζωή αξίζει να τη ζεις, ακόμη κι αν έχεις περάσει μέσα από την κόλαση. Ο Σιμόν έχασε σχεδόν όλη του την οικογένεια, βίωσε την απόλυτη βαρβαρότητα, κι όμως στα 95 του παίζει τζαζ, δικηγορεί υπερασπιζόμενος αδικημένους και χαίρεται την κάθε μέρα. Θα ήθελα επίσης ο θεατής να σκεφτεί τη μνήμη -ιδιαίτερα σήμερα, που ο φασισμός και η ακροδεξιά επανεμφανίζονται στην Ευρώπη- αλλά και τη συγχώρεση: αν είμαστε καταδικασμένοι να κουβαλάμε τις πράξεις των γονιών μας ή αν η ανθρώπινη σχέση μπορεί να υπερβεί το βάρος της Ιστορίας. Δεν έχω έτοιμες απαντήσεις, ούτε πρέπει να δίνει έτοιμες απαντήσεις μια ταινία. Αν όμως ο θεατής φύγει σκεπτόμενος την αξία της ζωής, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αντίσταση στο μίσος, η ταινία πέτυχε τον σκοπό της. Γιατί δεν είναι μια ταινία για τον θάνατο, αλλά για τη ζωή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Στέλιος Κούλογλου είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Από το 1996 έως το 2012 υπήρξε διευθυντής σύνταξης της εμβληματικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα», ενώ έχει εργαστεί ως ανταποκριτής στο Παρίσι, τη Μόσχα και την πρώην Γιουγκοσλαβία. Είναι ιδρυτής της ενημερωτικής ιστοσελίδας TVXS, ενώ διετέλεσε Ευρωβουλευτής την περίοδο 2014–2024. Στη φιλμογραφία του ξεχωρίζουν τα βραβευμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων με το Βραβείο Eurocomenius) ντοκιμαντέρ «Εξομολόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου», «Ολιγαρχία» και «Η Νονά».