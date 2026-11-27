Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των ιστορικών γνώσεων των φοιτητών και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης μέσα από τον κινηματογράφο. Η πρώτη προβολή θα γίνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα «Καπ. Βασίλη» της ΣΑΕΠΣ (Παλαιό Στρατόπεδο) και είναι αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή. Θα προβληθεί η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» (2021), σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Μιμής Ντενίση. Βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση, η ταινία μεταφέρει τον θεατή στη Σμύρνη των αρχών του 20ού αιώνα, παρουσιάζοντας την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης, την καθημερινή ζωή και τα δραματικά γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή του 1922, μέσα από την ιστορία μιας Ελληνίδας της αστικής κοινωνίας της Σμύρνης.

Κάθε προβολή θα συνοδεύεται από σύντομη εισαγωγική παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου και των ζητημάτων που πραγματεύεται η εκάστοτε ταινία. Την επιστημονική ευθύνη και την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Μάριος Αθανασόπουλος. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φοιτητές και το ευρύ κοινό.