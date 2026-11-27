Ο Αντώνης Πανούτσος, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, συγγραφέας και τηλεπαρουσιαστής είχε μακρά επαγγελματική πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, έχοντας εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας.
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026 10:58
Πέθανε ο Αντώνης Πανούτσος, θρήνος στην ελληνική δημοσιογραφίαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μεγάλη απώλεια για την αθλητική δημοσιογραφία καθώς σήμερα (27.11.2026) «έφυγε» σε ηλικία 78 ετών από τη ζωή ο Αντώνης Πανούτσος μετά από μακρά νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί πριν λίγο καιρό από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
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