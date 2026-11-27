Μεγάλη απώλεια για την αθλητική δημοσιογραφία καθώς σήμερα (27.11.2026) «έφυγε» σε ηλικία 78 ετών από τη ζωή ο Αντώνης Πανούτσος μετά από μακρά νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί πριν λίγο καιρό από τον ιό του Δυτικού Νείλου.