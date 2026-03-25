Καλαμάτα: Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου το 1960 - Ένα σπάνιο έγχρωμο βουβό φιλμ (βίντεο)

Στην Καλαμάτα, την ημέρα της 25ης Μαρτίου του 1960, ένα σπάνιο έγχρωμο βουβό φιλμ 8mm καταγράφει στιγμές από τη μαθητική παρέλαση και τον εορτασμό της διπλής επετείου: της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η κάμερα ανοίγει με μια χαρακτηριστική εικόνα εποχής: ελληνική σημαία να κυματίζει σε κατοικία της πόλης. Στη συνέχεια, καταγράφει την παρέλαση με τη συμμετοχή φιλαρμονικής μπάντας, μαθητών, στρατιωτικών τμημάτων και πολιτιστικών συλλόγων. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί κατά μήκος του δρόμου, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα εορτασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μουσικούς, αλλά και σε ομάδες επισήμων που παρελαύνουν κρατώντας σημαίες. Ο φακός «ξεφεύγει» στιγμιαία από τη δράση, εστιάζοντας σε θεατές που παρακολουθούν από μπαλκόνι, πριν επιστρέψει στις εικόνες της πομπής. Μαθητικές ομάδες, γυναίκες και άνδρες με παραδοσιακές φορεσιές, καθώς και πρόσκοποι, συνθέτουν το μωσαϊκό της εποχής.

Το φιλμ ολοκληρώνεται με τη μπάντα του ναυτικού και στρατιωτικά αγήματα, κλείνοντας ένα πολύτιμο οπτικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει την κοινωνική και εορταστική ζωή της Καλαμάτας στα μέσα του 20ού αιώνα.

