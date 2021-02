Πέντε πανελλήνιες πρεμιέρες σήμερα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ: Stalking Chernobyl: Exploration after apocalypse (ΗΠΑ 2019) της Βραζιλιάνας σκηνοθέτιδας και ακτιβίστριας, Ιάρα Λι, επίσημης προσκεκλημένης του 6ου ΔΦΝΠ το 2020, In Transit, Identity and Love in Europe (Ολλανδία 2020) του Martijn Veldhoen, On the Front Line (Ιταλία 2020) των Matteo Balsamo και Francesco Del Grosso, Silence -Voices of Lisbon (Πορτογαλλία, 2020) των Judit Kalmár και Céline Coste Carlisle και Being Eriko (Δανία 2020) του Jannik Splidsboel.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

-Stalking Chernobyl: Exploration after apocalypse - Παρακολουθώντας το Τσερνόμπιλ : Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη

Το «Παρακολουθώντας το Τσερνόμπιλ : Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη» είναι μία ταινία της Cultures Of Resistance σε σκηνοθεσία της Ιάρα Λι κι εξετάζει την underground κουλτούρα της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Τρεις δεκαετίες μετά το πιο διάσημο πυρηνικό ατύχημα του κόσμου, περιπετειώδεις πεζοπόροι (γνωστοί ως «διώκτες»), λάτρεις των extreme sports, καλλιτέχνες και εταιρείες ξεναγήσεων έχουν ξεκινήσει να εξερευνούν εκ νέου το μυστηριώδες στοιχειωμένο τοπίο που έχουν καταλάβει τα δέντρα και τα ζώα του δάσους, τώρα που έφυγαν οι άνθρωποί του. Και παρότι οι επιζώντες συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τις δόλιες προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει το μέγεθος του ατυχήματος, και καθώς ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με νέα πυρηνικά ατυχήματα σε μέρη όπως η Φουκουσίμα, η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει μετατραπεί σε μία περίεργη τουριστική ατραξιόν προσελκύοντας επισκέπτες με όρεξη για κάτι μετά-αποκαλυπτικό. Σκηνοθέτης, Παραγωγός: Iara Lee, Διάρκεια: 57'.

-In Transit, Identity and Love in Europe - Εν κινήσει, Ταυτότητα και Ερωτας στην Ευρώπη

Η ταινία ακολουθεί 6 ανθρώπους με διπλή ευρωπαϊκή καταγωγή για 4 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς ζουν σε μέρη με σημαντικά πολιτικά γεγονότα όπως το Brexit, την κρίση της Καταλονίας στην Ισπανία, τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία και τελικά τις συνέπειες του Covid-19. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τις προσωπικές τους ζωές: κάποιοι από αυτούς παντρεύονται, αρραβωνιάζονται αλλά τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένουν οι πρωταγωνιστές ή ο σκηνοθέτης. Η ταινία δείχνει πώς η πολιτική επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δίνει στα πολιτικά γεγονότα ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ταινία επίσης είναι ένα προσωπικό ταξίδι σε μια ήπειρο που αλλάζει ριζικά. Σκηνοθέτης, Παραγωγός : Martijn Veldhoen, Διάρκεια: 60’.

-On the Front Line - Στην πρώτη γραμμή Αφιέρωμα (Διεκδικώντας την Ελευθερία)

Η πρώτη γραμμή, όπως απεικονίζεται μέσα από τον φακό δεκατεσσάρων φωτορεπόρτερ, οι οποίοι μέσα από τις λήψεις τους δείχνουν την κόλαση, τη φρίκη, τον σπαραγμό και τις ανεξίτηλες πληγές του πολέμου. Οι φωνές, οι φωτογραφίες και οι μνήμες των αντρών και των γυναικών μετατρέπονται σε σκηνικό ενός σωματικού και συναισθηματικού ταξιδιού μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος. Γιατί η πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο εκεί που πέφτουν οι βόμβες, αλλά παντού, όπου «πολεμάς» καθημερινά για την επιβίωση. Σκηνοθέτες-Παραγωγοί: Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso, Σενάριο: Francesco Del Grosso, Διάρκεια: 85’.

-Silence Voices of Lisbon – Σιωπή, Φωνές της Λισαβόνας

Το «Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας» είναι ένα ντοκιμαντέρ που τοποθετείται με υπόβαθρο μια εξωραϊσμένη Λισαβόνα. Ακολουθώντας τα βήματα της Σελίν, μιας αλλοδαπής που ζει στην Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια, μας παρουσιάζονται η Ιβόν Ντίας και η Μάρτα Μιράντα, δύο τραγουδίστριες από διαφορετικές γενιές που παλεύουν για την επιβίωση της τέχνης και της κοινότητάς τους. Η κοινή τους γλώσσα είναι το Φάντο, ένα παραδοσιακό είδος μουσικής, που μιλάει για τον καθημερινό αγώνα της ζωής. Με τους στίχους των τραγουδιών φάντο να μας συνεπαίρνουν στην ιστορία, η ταινία εξερευνά τη σχέση μεταξύ των τραγουδιστών του φάντο και του κόσμου, που συνεχώς αλλάζει γύρω τους. Σκηνοθέτες-Παραγωγοί: Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle, Διάρκεια: 86’.

-Being Eriko - Είμαι η Έρικο Gender Equality (Αφιέρωμα στην Ισότητα)

Από το Κόμπε στην Κοπεγχάγη και από την καταπίεση στην ελευθερία. Οι διάφορες πτυχές της ζωής της πιανίστριας Eriko Makimura συγκρούονται καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να ελευθερωθεί από το παρελθόν της. Το “Being Eriko” είναι μια μοναδική ματιά μέσα στον χαρισματικό εσωτερικό κόσμο μιας καλλιτέχνιδας, τον οποίο εκφράζει με θεατρικό κι ερμηνευτικό τρόπο. Σκηνοθέτης: Jannik Splidsboel, Παραγωγός: Sara Stockmann, Διάρκεια: 72’.