5 συλλήψεις Ρομά σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε σε καταυλισμούς Ρομά σε Μελιγαλά, Ασπρόχωμα, Αρφαρά, Αγία Τριάδα, Αγιο Κωνσταντίνο και Αγιο Φλώρο, με πέντε συνολικά συλλήψεις. Ειδικότερα στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 38 άτομα, προσήχθησαν 10 από αυτά άτομα, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα.

Δύο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, άλλα δύο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και ένα ακόμη άτομο (51χρονος στη Μπιρμπίτα) για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.