Προμελετημένο το άγριο έγκλημα της Φοινικούντας - Στα ίχνη του νεαρού δράστη η Αστυνομία

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το άγριο διπλό φονικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ “Αμμος” και του 61χρονου συνεργάτη του. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με την υπόθεση να έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας με τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Ολα συνέβησαν στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής όταν ένας άνδρας νεαρής ηλικίας έχοντας ίσως παραποιημένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και φορώντας φούτερ με κουκούλα, εισήλθε πεζός στο χώρο του κάμπινγκ που βρίσκεται στην είσοδο της Φοινικούντας και κατευθύνθηκε στο χώρο της ρεσεψιόν που βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης.

Υστερα από έναν σύντομο διάλογο που είχε μαζί του, τον πυροβόλησε εν ψυχρώ δύο φορές από κοντινή απόσταση με πυροβόλο όπλο (πιθανότατα περίστροφο), δίπλα από τον χώρο υποδοχής, με τον 68χρονο να πέφτει νεκρός.

Ο 61χρονος επιστάτης, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και είδε την δολοφονία προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, όμως ο δράστης τον πρόλαβε και τον πυροβόλησε πισώπλατα δύο φορές, 15 περίπου μέτρα μακριά από τη ρεσεψιόν.

Αυτόπτης μάρτυρας στο χώρο που έγινε η δολοφονία δήλωσε ότι ήταν ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη που προσπάθησε κι αυτός να διαφύγει και δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον δράστη. Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ανέφερε πως ο δράστης ήταν νεαρός, ίσως και ανήλικος, ανοιχτόχρωμος και μικροκαμωμένος.

Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη ο δράστης επιβιβάστηκε σε μηχανή και εξαφανίστηκε με κατεύθυνση την Μεθώνη.

Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία και μαρτυρίες, για το αν υπήρχε συνεργός του που τον περίμενε και τον βοήθησε να διαφύγει με τη μηχανή.

Αμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την συλλογή στοιχείων για την εξιχνίαση του άγριου διπλού εγκλήματος και για την ταυτότητα του δράστη.

Παράλληλα βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας κατέφτασε και ιατροδικαστής από την Κόρινθο που θα προχωρήσει σε νεκροψία – νεκροτομή στις δύο σορούς.

Είχε δεχθεί δύο επιθέσεις Ιούλιο και αρχές Σεπτέμβρη

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως ο άτυχος 68χρονος είχε δεχθεί και πριν λίγο καιρό δύο επιθέσεις, με τις αρχές να εξετάζουν αν αυτά τα περιστατικά συνδέονται με τη δολοφονία.

Το πιο σοβαρό εκ των δύο περιστατικών είχε σημειωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου όταν ένα νεαρός άνδρας τον είχε χτυπήσει με την κάννη αεροβόλου όπλου, έξω από το σπίτι του στην είσοδο της Φοινικούντας, εκεί όπου διατηρεί και δεύτερη επιχείρηση εστίασης.

Τρεις ημέρες αργότερα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου δράστη.

Μάλιστα επειδή είχε τραυματιστεί στον κρόταφο, αρχικά μετέβη στο Κέντρο Υγείας Πύλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου του έγινε συρραφή στο κεφάλι και μετά από μία ημέρα νοσηλείας πήρε εξιτήριο.

Ενα ακόμη περιστατικό με απειλές για τη ζωή του και με ξυλοδαρμό είχε συμβεί τον περασμένο Ιούλιο, όταν άγνωστος του είχε στήσει ενέδρα, δίχως όμως τότε να το έχει καταγγείλει στην Αστυνομία.

Ο 68χρονος πάντως μετά το δεύτερο περιστατικό στις αρχές Σεπτέμβρη, φοβόταν για τη ζωή του και αποφάσισε μαζί με τον 61χρονο συνεργάτη και φίλο του να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να διαμείνουν μέσα στο κάμπινγκ, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ, διότι πρόκειται για μία δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση και εξετάζεται ποιο ήταν το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δράστη.

Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Αστυνομία αναφέρουν πως ο 68χρονος το τελευταίο χρονικά διάστημα είχε προχωρήσει σε διαθήκη για την περιουσία του και εξετάζεται αν μπορεί να σχετίζεται αυτό το γεγονός με τις δολοφονίες.

Το προφίλ των θυμάτων

Οι κάτοικοι της Φοινικούντας είναι συγκλονισμένοι από το πρωτοφανές για την περιοχή διπλό έγκλημα και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια και διατηρούσε το “Αμμος” για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Τα 20 τελευταία χρόνια συνεργαζόταν με τον 61χρονο ο οποίος καταγόταν από τον Πύργο Ηλείας, αλλά διέμεναν μαζί στη Φοινικούντα και παράλληλα διατηρούσαν στενή σχέση.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ περιγράφεται από τους κατοίκους ως ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος που είχε βοηθήσει την τοπική κοινωνία μέσω των επιχειρήσεων που διατηρούσε στη Φοινικούντα.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως παρότι ήταν κλειστός σαν χαρακτήρας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, ούτε είχε εμπλοκή σε καυγάδες και δεν είχε οικονομικές ή άλλου είδους εκκρεμότητες.

Σαν ένα ήσυχο άτομο που δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα περιγράφεται και ο 61χρονος από τον Πύργο.

Τι λέει ο πρόεδρος της κοινότητας

Ο πρόεδρος της κοινότητας Φοινικούντας Νίκος Τσώνης που βρέθηκε στο χώρο του εγκλήματος λίγη ώρα μετά, μιλώντας στην “Ε” ανέφερε:

“Η κοινωνία της Φοινικούντας έχει σοκαριστεί από αυτό το γεγονός, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πολύ δυσάρεστο για τον τόπο μας. Τον 68χρονο τον γνώριζα πολύ καλά, ήμασταν γείτονες και συνεργάστηκα μαζί του από το 1989 ως το 1997, έχοντας το εστιατόριο στο κάμπινγκ. Ηταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας που είχε βοηθήσει πολύ κόσμο και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα”.

Γεμάτο με κόσμο το κάμπινγκ

Αξίζει να σημειωθεί πως το κάμπινγκ που έγινε το διπλό έγκλημα είναι σε λειτουργία και μάλιστα φιλοξενεί αυτό τον καιρό 80 με 100 άτομα, στην πλειοψηφία τους αλλοδαπούς τουρίστες, που όπως είναι λογικό έχουν τρομοκρατηθεί από τη διπλή δολοφονία.

Το γεγονός πως στο κάμπινγκ υπήρχε πολύς κόσμος, δείχνει πως ο δράστης ήταν αποφασισμένος και ήταν ψυχρός στις δύο εκτελέσεις των θυμάτων.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα, πιθανόν με προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα, μιας και έχει αποκλειστεί το κίνητρο της ληστείας.

Η Αστυνομία εξετάζει κάθε παράμετρο αυτής της υπόθεσης και εκτιμάται πως δεν θα αργήσει να φτάσει στην εξιχνίαση και τη σύλληψη του δράστη και του πιθανού συνεργού του.