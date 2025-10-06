Με 1,10 θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Μιλώντας στην “Ε” o πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας Νικόλας Πανούσης ανέφερε πως με τις τρέχουσες τιμές του Brent, οι καταναλωτές αναμένεται να πληρώσουν γύρω στο 1,10 με 1,15

ευρώ το λίτρο, κάτι λιγότερο δηλαδή σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο όπου η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,20 ευρώ το λίτρο. Κατά την τελευταία διετία, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (τον Οκτώβριο του 2023 ξεκίνησε κοντά στο 1,40), ως αποτέλεσμα των συγκρατημένων κινήσεων των διεθνών τιμών. Ο κ. Πανούσης στάθηκε στις ασταθείς διεθνείς συγκυρίες, με αποτέλεσμα κάθε μέρα που ξημερώνει το Brent να κινδυνεύει να εκτοξευτεί. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τη δεύτερη να εκτιμάται ότι θα κινηθεί είτε στα τρέχοντα επίπεδα είτε σε ελαφρώς χαμηλότερα εάν διατηρηθούν αμετάβλητοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις κινήσεις του Brent. Το γεγονός αυτό προδιαγράφει σταθερές τιμές και για την εγχώρια αγορά, η οποία εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που καταναλώνει.

ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Η πορεία της ζήτησης και φέτος, εκτός από την τιμή θα κριθεί και από τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ο Νικόλας Πανούσης πως τα τελευταία χρόνια η αγοραστική δύναμη είναι μετρημένη. “Οταν η τιμή φτάνει κοντά στο 1 ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο για τους καταναλωτές να προμηθευτούν έστω την αναγκαία ποσότητα. Από την πλευρά μας είμαστε δίπλα τους. Οι ποσότητες που ζητούν είναι πολύ μικρές και ουσιαστικά για μας δεν είναι εύκολο να εξυπηρετούμε, ωστόσο κάνουμε ότι μπορούμε προκείμενου να έχει θέρμανση ο συνάνθρωπος μας” σημείωσε, παρατηρώντας πως όσο περισσότερους ηλικιωμένους έχει μια περιοχή -και η τιμή μειώνεται, η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα. Παράλληλα, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές, πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν και επίδομα θέρμανσης, το οποίο πλέον δεν θα καλύπτει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MyΘέρμανση), η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ενώ η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο.

ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

Στο ίδιο πλαίσιο, η βενζίνη σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας καταγράφει μια σταθερότητα. “Πήγε να δημιουργηθεί μια αύξηση, ωστόσο λόγω της πρόβλεψης για μειώσεις τιμών οι πρατηριούχοι τις κρατάμε σταθερές, αναμένοντας ίσως μειώσεις στο μέλλον” πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Καλαμάτα το τελευταίο διάστημα είναι στο 1,73 ευρώ το λίτρο. “Αν έχουμε εξελίξεις και δοθεί κάποια λύση στην Γάζα, ελπίζουμε σε καλύτερες τιμές” κατέληξε.

Τ.Αν.