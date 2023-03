Προβολές επιλεγμένων ταινιών από το Καλαμάτα Short Docs

Τα δύο μέρη του event θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 17/3 και 31/3 στις 8 μ.μ. στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6. Οι θεατές καλούνται για μια ακόμη φορά να βαθμολογήσουν τις ταινίες που θα επιλεγούν για το ετήσιο φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα της προβολής την Παρασκευή 17/3:

-The inventor, Σκηνοθέτης Αναστάσιος Σταμνάς, Μαγδαληνή Αλεξανδρή, Φώτιος Πανγαλος - Χώρα: Ελλάδα. Η ταινία «Ο εφευρέτης» αναφέρεται στη ζωή του Γιώργου Παραπονιάρη, μεταφορέα από την Καλαμάτα, όπως την περιγράφουν οι κόρες του Αλεξάνδρα και Τασία.

-The Sign of Doom, Σκηνοθέτης Έγγαρ Ασφινσάνη - Χώρα: Ινδονησία

Η πανδημία έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Συμπεριλαμβανομένης της Αλφίας, μιας δασκάλας που μαθαίνει πολλά από τα φαινόμενα που βλέπει. Για την Alfia, τα σκουπίδια δεν είναι πλέον κατάλληλο να πετιούνται στη θέση τους.

-(Hi Papa), Σκηνοθέτης Ζούζι Κόνραντ - Χώρα: Ουγγαρία.

Η Zsuzsi Konrád, κόρη του διάσημου συγγραφέα, György Konrád γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη σχέση τους ένα χρόνο πριν πεθάνει. Στόχος της είναι να γκρεμίσει το απρόσιτο είδωλο και να αναδείξει τη σχέση τους σαν πατέρας και κόρη. Η αδέξια προσπάθειά τους να συνδεθούν ξανά είναι εμποτισμένη με αγάπη.

-Rooms With A View, Σκηνοθέτης Νικκολας Παπαδημητρίου, Νικολέτα Παράσχη - Χώρα: Ελλάδα

Η ταινία “Δωμάτια με θέα” αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής του χωρικού μετασχηματισμού που συντελείται σε ένα βιοτεχνικό κτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Τα εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας που παραδοσιακά στεγάζονταν σ΄ αυτό μεταμορφώνονται σταδιακά σε σουίτες πολυτελείας. Κατά την παραμονή μας ερχόμαστε σε επαφή με τρία διαφορετικά επίπεδα συνύπαρξης.

-Sex Relish, a solo orgasm, Σκηνοθέτης Ananda Safo - Χώρα: Γαλλία

Σε αυτήν την ατελείωτη εποχή της πανδημίας, όπου η σεξουαλικότητα χρειάστηκε μερικές φορές να εξελιχθεί, γυναίκες από διαφορετικά υπόβαθρα προσφέρουν τις οικείες μαρτυρίες τους, αντιμετωπίζοντας τις επιθυμίες και τις απολαύσεις τους στη μοναξιά.