Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διαρρήξεις, κλοπές και ληστεία με λεία άνω των 200.000

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, ενώ εμπλέκεται και σε μία ληστεία, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Για την εξάρθρωσή της προηγήθηκαν αστυνομικές έρευνες που κορυφώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε άτομα- με καταγωγή από τη Γεωργία, και κατασχέθηκε οπλισμός.

Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας (με ποινικό παρελθόν για ομοειδείς πράξεις), ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα.

Η δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος τους αφορά τις εξής πράξεις (κατά περίπτωση): συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές, ληστεία από κοινού, παράνομη παραμονή στη χώρα, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Κατά τις ίδιες πήγες, η δράση της εγκληματικής ομάδας ξεκίνησε πέρσι την άνοιξη. Μεταξύ των θυμάτων της φέρεται ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, από την οικεία του οποίου η συγκεκριμένη ομάδα απέσπασε χρηματικό ποσό που προσεγγίζει τις 145.000 ευρώ. Ο ίδιος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, φαίνεται να έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα απασχολούσε στο κατάστημά του ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και είχε μπει στο στόχαστρο της εγκληματικής ομάδας.

Επιπλέον, το ίδιο κύκλωμα φέρεται να διέπραξε τρεις διαρρήξεις σε οικίες, απ’ όπου απέσπασε κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ.

Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε κρατούνται.

