Τον Αύγουστο το 5o Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 16 Αυγούστου έως και 4 Σεπτεμβρίου και θα προσφέρει θέσεις για έως και για 14 μαθητές. «Ο αριθμός αυτός θα επιτρέψει να σχηματίσουμε ένα σύνολο συνεργατών/μαθητών, επιτρέποντας συγχρόνως στους καθηγητές να δώσουν εξατομικευμένη προσοχή σε κάθε συμμετέχοντα» τονίζεται. Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά από μια ομάδα καθηγητών με διεθνή φήμη και οι αιτήσεις που έχουν ανοίξει επίσημα θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 16 Ιουλίου. Η ομάδα των καθηγητών που θα βρεθούν στην Καλαμάτα και θα διδάξουν στο 5ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2023 είναι οι Andrew Visnevski, Gabrielle Moleta και Adrienne Thomas. Επιπλέον, και φέτος θα προσφερθεί μια υποτροφία, μέσω του συνδιοργανωτή του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου, Theatre Alive, ενός οργανισμού που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι αφοσιωμένος στην προώθηση νέων έργων, νέων ιδεών και νέων δημιουργικών ταλέντων σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με το θέατρο. Το Διεθνές Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας - Kalamata Drama International Summer School, είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του θεατρικού Οργανισμού Theatre Alive και απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις στο kalamatadrama.com.

OI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ

Andrew Visnevski

Ο Andrew Visnevski σπούδασε υποκριτική στο “Central School of Speech and Drama” (1973-76) και ξεκίνησε τη σκηνοθετική του καριέρα στο Young Vic Theatre του Λονδίνου. Επανέφερε στην επιφάνεια παραμελημένα κλασικά έργα, εισήγαγε το ευρωπαϊκό δράμα στο ρεπερτόριο του Ηνωμένου Βασιλείου και ταξίδεψε τις παραγωγές του σε 3 ηπείρους. Επισκέφθηκε πολλά φεστιβάλ στη Βρετανία και το εξωτερικό και παρουσίασε επτά πρεμιέρες στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Το ανεξάρτητο έργο του περιλαμβάνει παραγωγές στην Ολλανδία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Το ευρύ έργο της διδασκαλίας του, περιλαμβάνει μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA MA) όπου ήταν επικεφαλής μέχρι και το 2017, πολλές παραγωγές κλασικών και νέων έργων, μαθήματα και έργα ως φιλοξενούμενος σκηνοθέτης της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) και άλλων κορυφαίων σχολών θεάτρου στο Λονδίνο, καθώς και επίβλεψη σχεδίων σχεδίασης για το Slade School of Fine Arts. Είναι συνεργαζόμενος Καθηγητής στη νεοσύστατη σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας.

Gabrielle Moleta

Η Gabrielle Moleta είναι καθηγήτρια υποκριτικής και κίνησης με εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι ετών. Έχει παρουσιάσει εργαστήρια για την κίνηση στην Royal Shakespeare Company, το θέατρο Shakespeare's Globe και κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια του μεταπτυχιακού τμήματος της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) και Λέκτορας του Πανεπιστημίου του Κεντ (Visiting Lecturer University of Kent).

Adrienne Thomas

Η Adrienne Thomas σπούδασε Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στο The Central School of Speech and Drama. Έχει εμφανιστεί σε πολλά έργα τόσο σύγχρονα και κλασσικά στο West End καθώς και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής του Stephen Daldry στο Royal Court Theatre. Έχει παίξει επίσης στην ταινία του Charlton Heston , “A Man for All Seasons” στην αμερικανική τηλεόραση.

Παράλληλα, η Ομάδα του KaDISS ανακοίνωσε έναν νέο συνεργάτη στην ομάδα που θα διδάξει στη φετινή διοργάνωση, τον Dan Sherer (σκηνοθέτης, συγγραφέας και δάσκαλος). Εκπαιδεύτηκε στη Royal Academy of Dramatic Art και στο National Theatre Studio του Λονδίνου. Ο Dan διδάσκει στο Μεταπτυχιακό τμήμα της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (Acting, Improvisation, and Active Analysis - MA Theatre Lab, RADA) και στο Royal Central School of Speech and Drama (Active Analysis for MA Acting -Contemporary), καθώς και Υποκριτική για το μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (BA Acting and Theatre Making In London College of Music - University of West London). Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή στο Mercury Theatre, Colchester (New Work and Talent Development). Ο Dan έχει γράψει και εκδόσει θεατρικά έργα και αυτή τη στιγμή γράφει ένα θεατρικό για το Royal National Theatre. Οι προσεγγίσεις του Dan πηγάζουν από τις αρχές του Στανισλάφσκι, της Maria Knebel και του Vakhtangov και ενσωματώνει αρχές από την Uta Hagen, τον Lev Demidov αλλά και κομμάτια/ μέρη της αμερικανικής Στανισλαφσκικής διδασκαλίας και από τον χορό.