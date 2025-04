Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας σε πρόγραμμα στη Σλοβακία

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, συμμετείχε στο Learning Teaching and Training Activity - LTTA του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “READ – Reading for Emotional and Academic Development”, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Košice της Σλοβακίας, από τις 7 έως τις 11 Απριλίου μέσω του Areadne Lifelong Learning Centre.