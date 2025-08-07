Παιδική παράσταση απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: «Μόγλης – Το βιβλίο της ζούγκλας»

Ο μικρός Μόγλης μεγαλώνει ανάμεσα σε λύκους, προσπαθώντας να καταλάβει ποιος είναι πραγματικά. Είναι άνθρωπος ή λύκος; Ανήκει στη ζούγκλα ή στον κόσμο των ανθρώπων; Μέσα από μια περιπέτεια γεμάτη δράση, μουσική και συγκίνηση, το έργο μιλά για την ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, τη φιλία, τη συνεργασία και την αγάπη για τη φύση. Το κοινό – μικροί και μεγάλοι – θα συναντήσει γνωστούς και αγαπημένους ήρωες: τον Μπαλού, τον Μπαγκίρα, τη Ράκσα, τον Ακέλα και φυσικά τον τρομερό Σιρ Χαν. Το KidsTheater παρουσιάζει τον Μόγλη με φρέσκια, δυναμική και εντυπωσιακή σκηνοθεσία, γεμάτη μουσική, χορό και μαγευτικά σκηνικά. Η παράσταση θα αγαπηθεί από τα παιδιά και θα επικοινωνήσει σημαντικές αξίες όπως η δύναμη της φιλίας, το θάρρος και η αγάπη για τη φύση. Πρόκειται για μια συναρπαστική περιπέτεια στη ζούγκλα, γεμάτη συγκινήσεις, μαγεία και σοφία, που προσκαλεί τον θεατή να σκεφτεί για τη θέση του ανθρώπου στη φύση και τη σημασία της αποδοχής του εαυτού μας. Η ομάδα του KidsTheater έχει ετοιμάσει μια παράσταση που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, αλλά και σε όσους θέλουν να θυμηθούν τις αξίες της παιδικής ηλικίας μέσα από έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη. Διασκευή: Μαρία Σούμπερτ. Πρωτότυπη Μουσική & Στίχοι: Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Χορογραφίες - Κινησιολογία: Μάρκος Γιακουμόγλου. Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης. Σκηνικά: NAP Productions. Μάσκες: Jelena Gavela. Βοηθοί Σκηνοθέτη: Γιάννης Παναγόπουλος – Πέτρος Λιόντας. Trailer παράστασης: Φώτης Φωτόπουλος. Φωτογραφίες: Γιώργος Διαμαντάκης, Ηχογράφηση, Μίξη Ήχου: Μανώλης Βλάχος. Number Nine Studios, Make up artist: Μαρία Παπαδοπούλου. Σχεδιασμός αφίσας: Κορίνα Πριμηκυρίου. Social Media: DNK POST. Διεύθυνση Παραγωγής: Ευαγγελία Κοντού. Παραγωγή: Kids Theater. ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Πέτρος Λιόντας: Μόγλης. Γιώργος Μπανταδάκης: Σιρ Χαν (τίγρης) και Μπαγκίρα (πάνθηρας). Μάτα Παπασιδέρη: Ράκσα (μητέρα λύκαινα) και Μεσσούα - Ινδή. Αγγελος Κυριακόπουλος: Ακέλα (αρχηγός των λύκων) και κυνηγός. Βασίλης Θεοδωρίδης: Μπαλού (αρκούδα) και Ινδός, Χρυσάνθη Θεοδοσίου: Μπουτ (λυκάκι) και Ινδή. Προπώληση εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com. Η τιμή του εισιτηρίου στην προπώληση είναι 12€, ενώ στο ταμείο του θεάτρου διαμορφώνεται στα 13€.