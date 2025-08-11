Πόλος έλξης η έκθεση ‘Καλαβρία-Μάνη, Εγγύς Κόσμος’ στο Μανιατάκειον Ιδρυμα στην Κορώνη

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 13/8 η φωτογραφική έκθεση «Καλαβρία-Μάνη, Εγγύς Κόσμος» της Τζένης Λυκουρέζου και του Ανδρέα Ζαχαράτου, που φιλοξενήθηκε στο Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη από τις 2 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπήρξε έντονη προσέλευση και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με πολλούς επισκέπτες να παραμένουν αρκετή ώρα μπροστά στα έργα, συζητώντας με τους επιμελητές και μεταξύ τους, καθώς και να εκφράζουν θετικά σχόλια, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της ως χώρου πολιτισμικής ανταλλαγής.

Η έκθεση αποσκοπεί στο να καταδείξει πώς ο μίτος των εικόνων, καθώς ξετυλίγεται και απλώνεται, φέρνει κοντά, αποκαλύπτει και δένει τις γεωγραφικές, φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και ζουν οι άνθρωποι αυτών των δύο συγκεκριμένων μεσογειακών τόπων, γειτονικών και παρόμοιων. Παράλληλα, αναδεικνύει πώς οι υπόγειες σχέσεις διασύνδεσης αποτυπώνονται στα χαρακτηριστικά τους μέσω της συμπτωματικής, αλλά όχι τυχαίας, φωτογραφικής επιλογής. Οι φωτογραφίες που εκτίθενται είναι αναλογικές και διακρίνονται σε δύο ενότητες: Άνθρωποι και Τοπίο.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Κορώνης αποτελεί τον τρίτο σταθμό της έκθεσης, μετά την παρουσίασή της στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου στην Αθήνα τον χειμώνα 2023-24 και στην Γκαλερί Τέχνης Α49 στην Καλαμάτα την άνοιξη του 2025. Ώρες λειτουργίας: 7 μ.μ. – 10 μ.μ.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Η Τζένη Λυκουρέζου γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος. Παρακολούθησε μαθήματα μαυρόασπρης και αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, πορτραίτου και φωτογραφίας δρόμου στην Ε.Φ.Ε. και στη σχολή E.S.P. Φοίτησε στο Universita di Perugia per gli Stranieri στην Ιταλία. Είναι πτυχιούχος Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας. Τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται στην έρευνα της σύγχρονης φωτογραφίας. Έχει πραγματοποιήσει 17 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας και έχει εκδώσει 4 φωτογραφικά λευκώματα και το βιβλίο «με αφορμή τις Φωτογραφίες».

Ο Ανδρέας Ζαχαράτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Εργάζεται ως Διευθυντής Φωτογραφίας από 1985 μέχρι σήμερα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ασχολείται με την καλλιτεχνική Φωτογραφία από το 1978 και έχει πραγματοποιήσει 39 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από το 1985 έως το 2006 διατέλεσε μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας, είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής λέσχης LEICA και μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε). Έχει βραβευθεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει εκδώσει επτά μονογραφίες.

K.Δρ.