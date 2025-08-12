Εκθεση ζωγραφικής και μουσική βραδιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής «Ρυθμός» της Ελεάννας Μαρτίνου εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτη στις 8 μ.μ. στο Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Αυγούστου.

Επίσης σήμερα στην αυλή του Μουσείου θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με τίτλο «Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα» με τον Αδάμ Τσαρούχη.

Η έκθεση ζωγραφικής διοργανώνεται από το Δήμο Τριφυλίας και θα λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 11.00 -13.00 και 20.00 - 22.00.

Παρουσιάζονται τοπία της Κυπαρισσίας -τόπου καταγωγής της ζωγράφου- σε παράθεση με έργα της ενότητας «Φαντασιακές Μητροπόλεις». Ξεχωριστή ενότητα αποτελούν οι προσωπογραφίες επιλεγμένων προσωπικοτήτων.

Οσον αφορά τη συναυλία, μαζί με τον Αδάμ Τσαρούχη θα είναι επί σκηνής ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα, που δίνει νέα πνοή σε κάθε κομμάτι με jazz, swing και vintage pop αποχρώσεις: Πιάνο Θανάσης Τερψιόπουλος. Τύμπανα: Δημήτρης Χριστοδουλάκης. Μπάσο: Χάρης Πανταζής.

Είσοδος Ελεύθερη.

Στις 21 και 22 Αυγούστου ώρα 20.00 - 21.30 ο Δήμος Τριφυλίας θα προσφέρει δωρεάν ανοιχτό Εργαστήριο Ζωγραφικής Ενηλίκων σε διδασκαλία Ελεάννας Μαρτίνου στην αυλή του Μουσείου με θέμα «Γενέθλιος Τόπος». Συμμετέχει ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ).

