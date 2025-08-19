eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

«Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου θα παρουσιάσει την παράσταση «Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» την Πέμπτη, στις 8.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Μάνης, Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025, και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση «Ναρτούρα».

