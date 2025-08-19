Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Μάνης, Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025, και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση «Ναρτούρα».
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025 18:52
«Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας
Ο Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου θα παρουσιάσει την παράσταση «Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» την Πέμπτη, στις 8.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας.
