«Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας

Ο Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου θα παρουσιάσει την παράσταση «Οι διακοπές του μπάρμπα Γιώργου» την Πέμπτη, στις 8.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των θερινών εκδηλώσεων του Δήμου Δυτικής Μάνης, Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025, και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση «Ναρτούρα».