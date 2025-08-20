Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του 2ου Kardamili Art Doc Festival

Το 2ο Kardamili Art Doc Festival, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, συνεχίζει τις προφεστιβαλικές του εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα των επόμενων δράσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 20 Αυγούστου – Σταυροπήγιο (Πλατεία) Μουσική βραδιά με τους Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου (τραγούδι), Νίκο Λειβαδίτη (κιθάρα/φωνή) και Γιώργο Τσούλο (μπουζούκι). Ένα ταξίδι στον κόσμο του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού που θα ζωντανέψει την πλατεία του χωριού.

Πέμπτη 21 Αυγούστου – Αγιος Νικόλαος (Κεντρικός Δρόμος) Παρασκευή 22 Αυγούστου – Τσέρια (Πλατεία Αγίου Γεωργίου) «Bubble Show!» με τον Λένιο Καραμελένιο. Ένα διαδραστικό μουσικοθεατρικό show με παιχνίδια, χορό, κωμικά μαγικά και εντυπωσιακές σαπουνόφουσκες που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους. Ώρα έναρξης: 20:00.

Σάββατο 23 Αυγούστου – Εξωχώρι (Πλατεία Συνεταιρισμού) Solar Cinema – Προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας τη Ροδάκη» (57’) του Kerem Soyyilmaz. Η ιστορία ανακαλύψεων που φωτίζει την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, γεφυρώνοντας λαούς και οικογένειες μέσω της μνήμης και της ταυτότητας.

Κυριακή 24 Αυγούστου – Νομιτσίς (Πλατεία Αγίου Γεωργίου) Solar Cinema – Προβολή του ντοκιμαντέρ «Dourgouti Town» (90’) του Δημήτρη Μπαβέλλα, παρουσία σκηνοθέτη. Η αφήγηση της ιστορίας του Νέου Κόσμου (πρώην Δουργούτι) μέσα από τα μάτια ενός μεσίτη, καταγράφοντας το παρελθόν, το παρόν και τις αλλαγές στη ζωή των κατοίκων.

Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Η προσέλευση ξεκινά στις 8.30 μ.μ. και οι προβολές αρχίζουν με τη δύση του ηλίου. Από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 2ο Kardamili Art Doc Festival. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις εικαστικών και γλυπτικής, έκθεση φωτογραφίας στον Πύργο του Μούρτζινου, ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής και χαρακτικής, παραστάσεις χορού, συναυλίες και προβολές ντοκιμαντέρ.