Περιβαλλοντικός περίπατος στον Αμμο

Η δράση στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Ο περίπατος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών, ενώ για τα μικρότερα παιδιά η συμμετοχή των γονέων ή συνοδών είναι απαραίτητη. Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το περιβάλλον του χωριού, να φωτογραφήσουν φυτά, τοπία και άλλα στοιχεία της φύσης, καθώς και να καταγράψουν λέξεις και έννοιες που τους εμπνέουν σε ειδικά έντυπα. Την καθοδήγηση θα έχει ο περιβαλλοντολόγος Στράτος Κεντάκης, ενώ επιπλέον θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και σχολιασμοί για τις παρατηρήσεις των παιδιών, καθώς και παρουσίαση των φωτογραφιών που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η συγκέντρωση θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στην πλατεία του χωριού, και η δράση θα ολοκληρωθεί στο μικρό πάρκο του χωριού, όπου τα μέλη του Συλλόγου θα προσφέρουν κεράσματα και δροσερό νερό.

Για να συμμετάσχετε, καλέστε στο 6974838974 και αναφέρετε την ηλικία των παιδιών, ώστε να σχηματιστούν οι ομάδες. Τα παιδιά ή οι συνοδοί τους πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο για τη λήψη φωτογραφιών.