Λαβρόφ: Η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν - Διαψεύδει ο Ζελένσκι (βίντεο)

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει , μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι την 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα.

Ο Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες για ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Η Ρωσία ψάχνει να βρει «ψευδείς δικαιολογίες» για να προβεί σε περαιτέρω επιθέσεις, λέει η Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την δήθεν ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει να βρει « ψευδής δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στον γείτονα της.

«Συνήθης ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε ότι οι ρωσικές κατηγορίες είναι «ψευδείς» και ότι συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ