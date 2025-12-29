Αθωώθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής (βίντεο)

Μετά από διαδικασία που διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες, αποφασίστηκε η αθώωση του καλλιτέχνη.

Εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο ο κ. Μουγκοπέτρος, έχοντας δίπλα του τον δικηγόρο του κ. Δημοσθένη Πέππα, προχώρησαν σε δηλώσεις.

Ο κ. Μουγκοπέτρος αρχικά, είπε «θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».

Ο κ. Πέππας τόνισε ότι αποφασίστηκε η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου και αυτή τη στιγμή, θέλει να δει τα παιδιά του προσθέτοντας, ότι πρέπει όλοι να ασχοληθούν με τα παιδιά τους γιατί αυτό είναι που μετρά. Παράλληλα σημείωσε, ότι τελέστηκαν και δύο αυτόφωρα αδικήματα με συγκεκριμένες καταθέσεις, που αφορούσαν την εξύβριση και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Τέλος υπογράμμισε, ότι δεν θα προβούν σε κάποια ενέργεια και την απόφαση θα λάβει η εισαγγελική αρχή.

