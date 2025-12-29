ΑΑΔΕ: "Κλείνουν" 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές την Πρωτοχρονιά

Μέχρι τις 11 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς θα είναι διαθέσιμες για τους φορολογούμενους οι ψηφιακές εφαρμογές στις πλατφόρμες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για μια σειρά διαδικασίες, η πρόσβαση «κλείνει» και θα επανέλθει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αποδεικτικών καταβολής που θα τεθούν σε λειτουργία και πάλι την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες θα λειτουργήσουν ως εξής:

1. Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

2. Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

3. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019

4. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

5. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

6. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

7. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS - IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

8. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.

9. Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026

10. Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

Ωστόσο η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής, θα είναι και πάλι διαθέσιμη την 1/1/2026.

ΑΠΕ - ΜΠΕ