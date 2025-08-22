Νεοχώρι Ιθώμης: Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας

Η βραδιά με τίτλο «Amore. Amour. Ερως», 8η βραδιά λυρικού τραγουδιού, υπόσχεται ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον έρωτα μέσα από αγαπημένες άριες του ιταλικού και γαλλικού ρεπερτορίου όπερας. Στην εκδήλωση θα πρωταγωνιστήσουν η διακεκριμένη μέτζο σοπράνο Ιωάννα Κύκνα και η βραβευμένη πιανίστα Μαριλένα Σουρή, οι οποίες με την τέχνη τους θα προσφέρουν μια βραδιά γεμάτη πάθος, συγκίνηση και λυρισμό. Η εκδήλωση αυτή, εκτός από μια υψηλής αισθητικής μουσική πρόταση, αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα, αλλά και μια τιμητική αναφορά στη Μαρία Κάλλας, που με την τέχνη της συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της όπερας σε όλο τον κόσμο.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

Ιωάννα Κύκνα – Μέτζο Σοπράνο

Η Ιωάννα Κύκνα γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Το 2021 αποφοίτησε με Δίπλωμα Μονωδίας και Β΄ Βραβείο από το Ωδείο Ατενέουμ, στην τάξη της Χριστίνας Γιαννακοπούλου, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Αμβέρσας στο Βέλγιο, όπου το 2023 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Κλασικό Τραγούδι. Από τον Νοέμβριο του 2024 είναι μέλος του Θεάτρου Maggio Musicale στη Φλωρεντία, στο πρόγραμμα νέων καλλιτεχνών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συναυλιών και παραστάσεων στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Αυστρία και την Πορτογαλία, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διακεκριμένους καλλιτέχνες, όπως οι: Anna Pirozzi, Linda Watson, Cheryl Studer, Malcolm Martineau, Joseph Middleton, Riccardo Frizza, Cecilia Ligorio, Roberto De Candia κ.ά.

Σημαντικοί σταθμοί στην καριέρα της: Οκτώβριος 2024: Συμμετοχή στις παραγωγές “Suor Angelica / Gianni Schicchi” του Puccini, στο Teatro Carcano, Μιλάνο. Απρίλιος 2025: Σολίστ στην πρώτη παρουσίαση του Ρέκβιεμ του Giuseppe Becherini στο Prato, Ιταλία. Μάιος 2025: Ερμήνευσε τον ρόλο της Frau Hufnagel στην όπερα “Der Junge Lord” του Hans Werner Henze, στο Maggio Musicale Fiorentino.

Μαριλένα Σουρή – Πιάνο

Η Μαριλένα Σουρή γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στο LUCA School of Arts / Lemmensinstituut στη Λουβέν, Βέλγιο, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.A. Piano Performance) υπό την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης πιανίστα Alan Weiss. Από τον Φεβρουάριο του 2020 εργάζεται ως συνοδός πιανίστα και βοηθός μουσικής προετοιμασίας της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ρεσιτάλ, εμφανίσεις με σύνολα μουσικής δωματίου, συμμετοχές σε φεστιβάλ και συνεργασίες με ορχήστρες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ με τη LUCA Chamber Orchestra και τη Sinfonietta Αθηνών. Εχει συνεργαστεί ως βοηθός μαέστρου σε σημαντικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων: «Η κόρη της καταιγίδος» (Θ. Σακελλαρίδης, 2013). «Σατανερί» (Θ. Σακελλαρίδης, 2014). «Η Βασίλισσα του Χιονιού» (Θοδωρής Αμπαζής, 2014-2015). Έχει μελετήσει με τη διακεκριμένη πιανίστα Αγάθη Λεϊμονή, με την οποία απέκτησε Δίπλωμα Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί και Α΄ Βραβείο, καθώς και Diplôme Supérieur από τη Schola Cantorum de Paris. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα τσέμπαλου και basso continuo με τον Μάρκελλο Χρυσικόπουλο, συνεργαζόμενη στη συνέχεια με την Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ποικίλα σύνολα παλαιάς μουσικής. Έχει διακριθεί σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ το 2018 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο «Μυκονίου» της Τάξης των Γραμμάτων & Καλών Τεχνών.